Недвижимость / Жилая недвижимость

Москва добавила семь площадок под реновацию

В ближайшие четыре года Москва может переселить в новые дома около 250 000 жителей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Департамент градостроительной политики Москвы совместно с Москомархитектурой дополнительно подобрал семь земельных участков для строительства стартовых домов по программе реновации, сообщил на заседании правительства заммэра Марат Хуснуллин. Эти участки обеспечат начало волнового переселения жителей: в стартовые дома переселятся жители первых домов по программе, расселенные дома снесут, на их месте построят новые и т. д.

Семь новых площадок расположены в четырех административных округах (САО, СВАО, ЮАО, ВАО) и в шести районах города Москвы (Бескудниковский, Марфино, Головинский, Нагорный, Тимирязевский, Восточный). По предварительным подсчетам, на стартовых площадках будет построено около 54 700 кв. м жилья, уточнил Хуснуллин. Ввод их в эксплуатацию позволит переселить ориентировочно 2400 человек.

Теперь под реновацию будет закреплено 242 стартовые площадки, на которых можно будет построить 3,58 млн кв. м в течение 2017–2021 гг. Эти участки позволят Москве обеспечить жильем в ближайшие годы почти четверть участников программы реновации.

В целом в ходе программы реновации власти Москвы планируют снести 5177 домов (в основном это пятиэтажные хрущевки), около 1 млн жителей будет переселено за счет города в новые квартиры. Общая площадь домов, которые предстоит снести, превышает 16 млн кв. м (около 350 000 квартир, в которых проживает порядка 1 млн москвичей). Стоимость всей программы оценивается в 3 трлн руб. 12 домов уже сдано в эксплуатацию, сейчас в них переселяются самые первые участники программы.

Работа по подбору площадок продолжается, сообщал ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. По его словам, в разработке еще около 160 площадок. «Мы ведем работу по ним каждую неделю: что можно построить, какие есть ограничения», – рассказывал он.

По словам Хуснуллина, при выборе стартовых площадок будет учитываться несколько критериев – мнения жителей, расположение площадок в районах реновации, участки с минимальными обременениями, в том числе с имеющимися инженерными коммуникациями. Но не везде есть возможность построить стартовые дома в короткие сроки. Из-за больших обременений по коммуникациям исключен один адрес, сказал Хуснуллин (Севанская улица, 54–56).

Как выглядит первый дом для переселения по реновации

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике