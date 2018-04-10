Москва добавила семь площадок под реновацию

В ближайшие четыре года Москва может переселить в новые дома около 250 000 жителей

Работа по подбору площадок продолжается, сообщал ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин Евгений Разумный / Ведомости

Департамент градостроительной политики Москвы совместно с Москомархитектурой дополнительно подобрал семь земельных участков для строительства стартовых домов по программе реновации, сообщил на заседании правительства заммэра Марат Хуснуллин. Эти участки обеспечат начало волнового переселения жителей: в стартовые дома переселятся жители первых домов по программе, расселенные дома снесут, на их месте построят новые и т. д.

Семь новых площадок расположены в четырех административных округах (САО, СВАО, ЮАО, ВАО) и в шести районах города Москвы (Бескудниковский, Марфино, Головинский, Нагорный, Тимирязевский, Восточный). По предварительным подсчетам, на стартовых площадках будет построено около 54 700 кв. м жилья, уточнил Хуснуллин. Ввод их в эксплуатацию позволит переселить ориентировочно 2400 человек.

Теперь под реновацию будет закреплено 242 стартовые площадки, на которых можно будет построить 3,58 млн кв. м в течение 2017–2021 гг. Эти участки позволят Москве обеспечить жильем в ближайшие годы почти четверть участников программы реновации.

В целом в ходе программы реновации власти Москвы планируют снести 5177 домов (в основном это пятиэтажные хрущевки), около 1 млн жителей будет переселено за счет города в новые квартиры. Общая площадь домов, которые предстоит снести, превышает 16 млн кв. м (около 350 000 квартир, в которых проживает порядка 1 млн москвичей). Стоимость всей программы оценивается в 3 трлн руб. 12 домов уже сдано в эксплуатацию, сейчас в них переселяются самые первые участники программы.

Работа по подбору площадок продолжается, сообщал ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. По его словам, в разработке еще около 160 площадок. «Мы ведем работу по ним каждую неделю: что можно построить, какие есть ограничения», – рассказывал он.

По словам Хуснуллина, при выборе стартовых площадок будет учитываться несколько критериев – мнения жителей, расположение площадок в районах реновации, участки с минимальными обременениями, в том числе с имеющимися инженерными коммуникациями. Но не везде есть возможность построить стартовые дома в короткие сроки. Из-за больших обременений по коммуникациям исключен один адрес, сказал Хуснуллин (Севанская улица, 54–56).

Как выглядит первый дом для переселения по реновации