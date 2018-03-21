Скандальный долгострой «Кутузовская миля» попал в программу реновации

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Кутузовская миля» – один самых скандальных долгостроев Москвы ФЦСР

Территория, на которой планировалось построить жилой квартал «Кутузовская миля» (сейчас – «Триумфальный») на Кутузовском проспекте, будет передана под реализацию городских программ, включая программу реновации, сообщили два чиновника в правительстве Москвы и подтвердил близкий к одному из бывших участников проекта человек. В этом районе несколько кварталов подпали под программу реновациии, поэтому на территории «Триумфального» будут построены объекты для переселения жителей из сносимых домов, подтвердил «Ведомостям» представитель стройкомплекса Москвы.

3 трлн рублей составляет общая стоимость программы реновации. В 2017–2020 гг. Москва выделит на нее около 400 млрд руб. Мэрия планирует снести около 16 млн кв. м старого и ветхого жилья (5171 дом), а на их месте построят в два раза больше недвижимости под переселение и на продажу. Развитием программы занимается созданный городом Московский фонд реновации. Сейчас в адресном перечне 236 стартовых площадок, на которых можно построить 3,4 млн кв. м недвижимости.

Контракт с инвестором комплекса – ЗАО «ФЦСР», по словам собеседников «Ведомостей», расторгнут. Это подтверждает и представитель столичного департамента экономической политики. Из решения Арбитражного суда Москвы следует, что город в одностороннем порядке расторг инвестдоговор с ФЦСР летом 2017 г. Компания пыталась оспорить это решение через суд, но и первая (в ноябре 2017 г.), и апелляционная (в марте 2018 г.) инстанции иск застройщика отклонили.

Впрочем, Максим Кретов, гендиректор АО «УК «Управление» (управляет ФСЦР, ее основным владельцем считается экс-супруга главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марина), уверяет, что информация о включении проекта в программу реновации не соответствует действительности. По его словам, данная территория не входит в реестр площадок, утвержденных для реализации программы реновации. К тому же проект в целом получил одобрение городских властей, которые «не заинтересованны в типовой застройке этой уникальной территории». «Поэтому компания намерена и далее заниматься развитием проекта в полном объеме», – указывает Кретов. По его словам, информация о расторжении инвестконтракта также не соответствует действительности, он является действующим.

Полонский, стройка и достройка

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}