Скандальный долгострой «Кутузовская миля» попал в программу реновации
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Территория, на которой планировалось построить жилой квартал «Кутузовская миля» (сейчас – «Триумфальный») на Кутузовском проспекте, будет передана под реализацию городских программ, включая программу реновации, сообщили два чиновника в правительстве Москвы и подтвердил близкий к одному из бывших участников проекта человек. В этом районе несколько кварталов подпали под программу реновациии, поэтому на территории «Триумфального» будут построены объекты для переселения жителей из сносимых домов, подтвердил «Ведомостям» представитель стройкомплекса Москвы.
составляет общая стоимость программы реновации. В 2017–2020 гг. Москва выделит на нее около 400 млрд руб. Мэрия планирует снести около 16 млн кв. м старого и ветхого жилья (5171 дом), а на их месте построят в два раза больше недвижимости под переселение и на продажу. Развитием программы занимается созданный городом Московский фонд реновации. Сейчас в адресном перечне 236 стартовых площадок, на которых можно построить 3,4 млн кв. м недвижимости.
Контракт с инвестором комплекса – ЗАО «ФЦСР», по словам собеседников «Ведомостей», расторгнут. Это подтверждает и представитель столичного департамента экономической политики. Из решения Арбитражного суда Москвы следует, что город в одностороннем порядке расторг инвестдоговор с ФЦСР летом 2017 г. Компания пыталась оспорить это решение через суд, но и первая (в ноябре 2017 г.), и апелляционная (в марте 2018 г.) инстанции иск застройщика отклонили.
Впрочем, Максим Кретов, гендиректор АО «УК «Управление» (управляет ФСЦР, ее основным владельцем считается экс-супруга главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марина), уверяет, что информация о включении проекта в программу реновации не соответствует действительности. По его словам, данная территория не входит в реестр площадок, утвержденных для реализации программы реновации. К тому же проект в целом получил одобрение городских властей, которые «не заинтересованны в типовой застройке этой уникальной территории». «Поэтому компания намерена и далее заниматься развитием проекта в полном объеме», – указывает Кретов. По его словам, информация о расторжении инвестконтракта также не соответствует действительности, он является действующим.
Полонский, стройка и достройка
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