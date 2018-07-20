Застройщики могут передать Москве 600 000 кв. м жилья для реновации

Ради главного проекта Сергея Собянина застройщики готовы отдавать участки даже безвозмездно Евгений Разумный / Ведомости

В распоряжении инвесторов находится 119 участков, которые могут быть вовлечены в программу реновации жилищного фонда Москвы, рассказал «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. Речь идет о территориях, где у города нет собственных земель, чтобы построить дома для переселения жителей пятиэтажек. Всего, по словам собеседника «Ведомостей», на заседаниях градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) уже приняты решения по 25 проектам инвесторов, по которым предусмотрено строительство квартир площадью 586 000 кв. м.

Реновация – одна из масштабных программ мэра Сергея Собянина. Ее одобрение он получил у президента Владимира Путина в феврале 2017 г. Мэрия планирует переселить по этой программе порядка 1 млн москвичей, всех их чиновники обещали переселить в те же районы, где они живут сейчас. Пока мэрия подобрала 242 стартовые площадки, где можно построить 3,6 млн кв. м. В основном это участки в городской собственности, занятые парковками и пустырями. Однако есть районы, где у города нет своей земли либо стартовая площадка очень маленькая, признавались чиновники. При наличии рядом инвестиционных площадок мэрия будет договариваться с инвесторами о передаче квартир или участков, рассказывали они.

Как выяснили «Ведомости», в программу реновации уже вошли проекты компаний МИЦ, «Капитал груп», «РГ-девелопмент», «Баркли», «Инград», «Коалко», ГК «ПИК», ГК «Пионер» и ГК «Интеко».

«Сегодня любой жилой проект в Москве начинается с того, готов ли инвестор передать городу часть площадей под реновацию», – комментирует крупный застройщик. Нет единой формулы, по которой их проекты будут вовлечены в программу реновации, указывает московский чиновник. Вариантов может быть несколько: выкуп земли, обмен участка на другой, а в ряде случаев инвесторы готовы передать участки и безвозмездно. Любые расчеты с инвесторами будут вестись исходя из себестоимости строительства, говорил высокопоставленный чиновник мэрии: город не будет выкупать квартиры по рыночной цене. Именно поэтому город строит дома для переселения за свой счет. По оценкам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, разница между себестоимостью и продажной ценой составляет 20–40%.

Как минимум две компании передают городу участки – ГК «МИЦ» и «РГ-девелопмент». МИЦ, по словам его представителя, передаст городу 2,6 га по Шоссейной улице, там можно будет построить 78 200 кв. м жилья и детский сад на 275 мест. Участок площадью 0,45 га для строительства одного из стартовых домов по программе реновации выделен в проекте на ул. Вольной, указывает представитель «РГ-девелопмента», сейчас компания освобождает участок от ветхих строений, чтобы передать городу. Детали соглашения с городом компании не раскрыли.

«Инград» и «Интеко» еще обсуждают соглашения с городом о передаче площадей под реновацию, сообщили их представители. «В портфеле «Инграда» есть земельные участки в районах, где городу необходимы стартовые площадки под реновацию. Но говорить, что определены четкие условия взаимодействия, еще рано», – сказал представитель компании. Условия передачи площадей под реновацию оформляются, сообщил представитель «Интеко». По его словам, на пересечении Аминьевского шоссе с киевским направлением МЖД компания строит комплекс общей площадью около 230 000 кв. м; часть жилых площадей планируется использовать как стартовую площадку для переселения жителей из пятиэтажек.

Активнее всех в реновации поучаствуют «Капитал груп» (Михалковская, Институтская и Люблинская улицы, промзона № 15) и группа ПИК (Лобненская улица, Измайловский проезд и Боровское шоссе). В протоколах ГЗК указано, например, что в проекте на Люблинской улице инвестор передаст городу 105 000 кв. м, а на территории промзоны (пересечение Рязанского проспекта, Институтской и Зарайской улиц) – 80 000 кв. м. Квартиры в домах по Люблинской улице могут стоить на рынке порядка 120 000 руб. за 1 кв. м, а на Рязанском проспекте – 130 000–135 000 руб., указывает Литинецкая. Представители «Капитал груп», группы ПИК, «Баркли», «Пионера» от комментариев отказались; получить комментарии «Коалко» не удалось.