Леонид Казинец рассказывает, как застраивал самую дорогую землю в Москве и на что ему не хватает денег

Статья опубликована в № 4602 от 05.07.2018 под заголовком: Леонид Казинец: С рынка уйдет дешевое жилье

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Владелец компании «Баркли» Леонид Казинец Максим Стулов / Ведомости

Владелец компании «Баркли» Леонид Казинец относится к девелоперам первой волны – тем, кто открывал бизнес в начале 1990-х и работал на рынке, который практически не регулировался. Конкурсов не было, все решали связи. Вплоть до того, что контракты на застройку центральных районов Москвы можно было получить по устной договоренности с чиновниками префектуры. Например, Казинцу предлагали инвестиционный контракт на застройку всей Остоженки: «Отказался, зачем мне вся Остоженка, взял несколько домов в работу». Тем не менее «Баркли» известна как компания, строившая самые дорогие дома в самом дорогом районе Москвы. Сейчас Казинец говорит, что именно он с партнерами «раскрутил Остоженку до небес». Сегодня компания практически не строит небольшие клубные дома – в работе в основном большие проекты. Почему это произошло, как изменился рынок и отчего нельзя делать прогнозов, Казинец рассказывает в интервью «Ведомостям».

«Люди больше не могут покупать за свои деньги»

– На днях принят закон, который радикально меняет требования к застройщикам и их взаимоотношения с покупателями жилья. Как вы оцениваете эти изменения?

– В целом доволен. Многие поправки, которые прошли, инициировали НОЗА (Национальное объединение застройщиков жилья, которое возглавляет Казинец. – «Ведомости») и РСПП. Если бы не наша совместная работа с Минстроем и «Дом.рф», никакие поправки не прошли бы и мы получили бы тот закон, который был принят год назад. Просто невозможный к исполнению!

– Но и в нынешнем виде он получился жестковатым. Насколько реально, что застройщики смогут работать по механизму банковского сопровождения, который начнет работать с 1 июля? По счетам эскроу?

– Там даже не в сопровождении дело. Смотрите, у нас сейчас квартир в новостройках продано на 4,7 трлн руб. Закончить эти проекты – нужно еще примерно 1,3 трлн руб. Банковских кредитов выдано сегодня примерно на 600–700 млрд руб., собственного капитала застройщиков – тоже на 700 млрд руб. Итого вся стройка оценивается в 6 трлн, из них 1,4 трлн – это деньги застройщиков и банков. Если мы отрезаны от денег дольщиков, то нужно, чтобы банковское финансирование увеличилось в 10 раз за 2–3 года.

– А это возможно?

– Не знаю, как банки решат эту задачу, откуда возьмется 5 трлн руб. банковского проектного финансирования. Накопится объем долга на проект, застройщики будут обслуживать проценты из своих денег, потом будем продавать квартиры с учетом вот этой финансовой нагрузки.

– То есть в 10 раз дороже?

Леонид Казинец владелец «Корпорации «Баркли» Родился в 1966 г. в Москве. Окончил факультет прикладной космонавтики Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Прошел обучение по программе для управленцев и топ-менеджеров в бизнес-школе INSEAD (Париж). Кандидат экономических наук

1988 работал в кооперативе «Альпиндустрия»

1990 открыл малое предприятие «Эмтехстрой»

1993 основал инвестиционно-строительную компанию «Корпорация «Баркли»

– Нет. Цена будет как на вторичке. Иначе квартиры не будут покупать. Цена не является производной затрат. Затраты, безусловно, вырастут, но мы пытаемся понять, вырастет ли спрос. Для этого надо понимать реальную динамику доходов населения. Она не столь оптимистична.

Экономика застройщиков усложняется с двух сторон. Продажи падают, потому что доходы населения снижаются. Ипотека выросла – положительный фактор, но общий объем сделок вырос на 10%, а ипотека – в несколько раз. Это говорит о том, что люди больше не могут покупать за свои деньги. Учитывая ментальность наших граждан – точно купил бы за свои деньги, а не кредитные, – это значит, что возможности купить за собственные деньги совсем не осталось.

Сейчас будет следующее: количество начинаемых проектов станет падать с каждым днем. Если девелопер не выходит на строительство до 1 июля 2019 г., то дальше – другая экономика проекта.

– И что будет? Какие прогнозы по рынку?

– Я не хочу делать прогнозов. Не знаю.

– А дольщиков-то новая схема защитит?

– Абсолютно. Ведь деньги будут под целевым контролем банка.

– Нет рисков, что сейчас крупные девелоперы создадут банки под себя и продолжат работать по старинке?

– Невозможно. С этими проектами работает топ-50 банков. Попробуй сделать банк [входящий в] топ-50. Проще строить на свои деньги.

– Вы так и собираетесь делать?

– Да.

– То есть цена все-таки будет выше, чем сейчас?