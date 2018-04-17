Недвижимость / Архитектура и дизайн
Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: Школьные эксперименты

Как застройщики жилья отбивают инвестиции в строительство школ

Затраты на строительство школ не окупаются и обходятся примерно в 1 млн руб. на одного ученика
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Типовые школа или детсад, как правило, невзрачные здания от одного до четырех этажей в центре многоэтажной жилой застройки. Не самый привлекательный городской объект с архитектурной точки зрения. До недавнего времени девелоперы не уделяли внимания внешнему облику всего того, чем нагружают проекты ЖК власти. Тем более что требования к школам и детсадам жесткие, ограничений много, окупаемость не ясна – все это не располагает к экспериментам с архитектурой. «К сожалению, типовые проекты ведут к типовому обществу, а ведь для развития индивидуальности важно закладывать определенные принципы в архитектуру учебных учреждений, где с самого раннего возраста формируется личность», – рассуждает архитектор Эрик Валеев.

Однако за последние пять лет картина изменилась. В Москве и Московской области появились учебные заведения нового формата, около 60 школ и 200 детских садов в Москве, подсчитывает Петр Кирилловский, директор по маркетингу корпорации «Баркли»: «И я бы не сказал, что интересных проектов мало». Компания, прежде занимавшаяся только элитными проектами, строит ЖК массового сегмента в новой Москве с детским садом и потому «изучала вопрос».

Нагрузка или актив

Жесткая конкуренция вынуждает девелоперов больше вкладываться в социальную инфраструктуру. Чем меньше оптимизма в прогнозах относительно продаж жилья, тем больше это на руку социальным проектам. «Сильная школа или детский сад стали коммерчески интересным активом для некоторых девелоперов», – говорит Елена Аралова, директор компании Martela и учредитель архитектурной премии Martela EdDesign Award.

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