Как застройщики жилья отбивают инвестиции в строительство школ
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Типовые школа или детсад, как правило, невзрачные здания от одного до четырех этажей в центре многоэтажной жилой застройки. Не самый привлекательный городской объект с архитектурной точки зрения. До недавнего времени девелоперы не уделяли внимания внешнему облику всего того, чем нагружают проекты ЖК власти. Тем более что требования к школам и детсадам жесткие, ограничений много, окупаемость не ясна – все это не располагает к экспериментам с архитектурой. «К сожалению, типовые проекты ведут к типовому обществу, а ведь для развития индивидуальности важно закладывать определенные принципы в архитектуру учебных учреждений, где с самого раннего возраста формируется личность», – рассуждает архитектор Эрик Валеев.
Однако за последние пять лет картина изменилась. В Москве и Московской области появились учебные заведения нового формата, около 60 школ и 200 детских садов в Москве, подсчитывает Петр Кирилловский, директор по маркетингу корпорации «Баркли»: «И я бы не сказал, что интересных проектов мало». Компания, прежде занимавшаяся только элитными проектами, строит ЖК массового сегмента в новой Москве с детским садом и потому «изучала вопрос».
Нагрузка или актив
Жесткая конкуренция вынуждает девелоперов больше вкладываться в социальную инфраструктуру. Чем меньше оптимизма в прогнозах относительно продаж жилья, тем больше это на руку социальным проектам. «Сильная школа или детский сад стали коммерчески интересным активом для некоторых девелоперов», – говорит Елена Аралова, директор компании Martela и учредитель архитектурной премии Martela EdDesign Award.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}