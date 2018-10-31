Ставка выданной ипотеки упала до исторического минимума в сентябре

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Размер долгов по ипотеке в сентябре продолжил расти, следует из данных ЦБ Максим Стулов / Ведомости

Средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в сентябре сократилась еще на 0,01 процентного пункта (п. п.) до 9,41% годовых. Это следует из статистики, опубликованной ЦБ. Всего же с начала года показатель опустился на 0,38 п. п.

Снижение произошло несмотря на рост ипотечных ставок в ряде крупнейших банков в августе-сентябре. В этот период ипотека подорожала, в частности, в Райффайзенбанке, «Уралсибе», «Абсолюте»,Россельхозбанке, «Дом.рф».

По мнению аналитиков, снижение средневзвешенной ставки могло быть связано с тем, что в сентябре банки выдавали ипотеку по ранее одобренным заявкам.

Однако уже в следующем месяце показатель может вырасти, поскольку в октябре ставки повысил лидер рынка – Сбербанк. Также стоимость ипотеки подняли банк «Абсолют» и «Связь-банк». Кроме того, в ноябре ипотечные ставки вырастут в ВТБ, «Дельтакредите», банке «Открытие», Газпромбанке, сообщили их представители.