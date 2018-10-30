Еще три крупных банка готовятся повысить ставки ипотеки

Жилищные кредиты будут дорожать как минимум до Нового года

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Средние ставки для них вырастут с 10 до 10,5% годовых, а минимальная составит 8,75% годовых Евгений Разумный / Ведомости

Рост ставок ипотеки набирает обороты. После того как 22 октября Сбербанк повысил ипотечные ставки по основным программам на 0,4-0,6 процентного пункта (п. п.) до 7,5-7,8% годовых на новостройки партнеров и до 9,7-10,1% на готовое жилье при комплексном страховании, еще несколько банков высшей ипотечной лиги объявили о грядущем подорожании жилищных кредитов.

С 6 ноября ставки ипотеки вырастут на 0,4 п. п. в банке ВТБ, сообщила его пресс-служба. При наличии комплексного страхования минимальная ставка ипотеки по стандартным программам составит 9,3% годовых. Под такой процент ВТБ будет кредитовать по программам «Больше метров – меньше ставка» (покупка квартиры от 65 кв. м) и «Победа над формальностями» – ипотека по двум документам. Рефинансировать ипотеку зарплатным клиентам ВТБ обещает под 9,4% годовых, остальным – под 9,7% годовых.

А с 15 ноября банк «Дельтакредит» повысит ставки ипотеки на 0,5 п. п. для заемщиков, подтверждающих доход официальными справками, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента цифровых услуг и маркетинга «Дельтакредита» Алексей Тартышев.