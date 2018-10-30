Финансы / Персональные финансы

Еще три крупных банка готовятся повысить ставки ипотеки

Жилищные кредиты будут дорожать как минимум до Нового года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Рост ставок ипотеки набирает обороты. После того как 22 октября Сбербанк повысил ипотечные ставки по основным программам на 0,4-0,6 процентного пункта (п. п.) до 7,5-7,8% годовых на новостройки партнеров и до 9,7-10,1% на готовое жилье при комплексном страховании, еще несколько банков высшей ипотечной лиги объявили о грядущем подорожании жилищных кредитов.

С 6 ноября ставки ипотеки вырастут на 0,4 п. п. в банке ВТБ, сообщила его пресс-служба. При наличии комплексного страхования минимальная ставка ипотеки по стандартным программам составит 9,3% годовых. Под такой процент ВТБ будет кредитовать по программам «Больше метров – меньше ставка» (покупка квартиры от 65 кв. м) и «Победа над формальностями» – ипотека по двум документам. Рефинансировать ипотеку зарплатным клиентам ВТБ обещает под 9,4% годовых, остальным – под 9,7% годовых.

А с 15 ноября банк «Дельтакредит» повысит ставки ипотеки на 0,5 п. п. для заемщиков, подтверждающих доход официальными справками, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента цифровых услуг и маркетинга «Дельтакредита» Алексей Тартышев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете