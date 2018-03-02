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ВТБ снизил ставку ипотеки для больших квартир

ВТБ снизил ставку ипотеки при условии приобретения клиентом комплексного страхования на 0,7 п. п. до 9,3% годовых, говорится в сообщении госбанка. Скидка действует при покупке недвижимости площадью от 65 кв. м - готового жилья или квартиры в новостройке.

Пониженная ставка по ипотечному кредиту предоставляется в рамках запущенной ВТБ с февраля 2017 г. программы «Больше метров - меньше ставка».

В послании Федеральному собранию 1 марта президент Владимир Путин заявил о необходимости постепенного снижения ипотечных ставок до 7%.

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что такое снижение реально. «У нас инфляция сегодня чуть больше 2%, а это значит, что ключевая ставка вполне может быть снижена до уровня 5%. Если ставка будет снижена до уровня 5 или даже 6%, то, конечно, ставка по ипотеке будет снижена до уровня 7%», - заявил он.

Президент - предправления Сбербанка Герман Греф сообщил, что госбанк снизит ставку до этого уровня в течение одного-двух лет.

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