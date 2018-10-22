Сбербанк повышает ставки по ипотеке

Андрей Гордеев / Ведомости

С 22 октября Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам на новостройки и рефинансированию на 0,4 процентного пункта (п. п.), а на готовое жилье – на 0,6 п. п. (для зарплатных клиентов банка), следует из данных на сайте банка. Ставки ипотеки, которая выдается по двум документам, увеличились лишь на 0,2 п. п.

Теперь Сбербанк выдает ипотеку на строящиеся квартиры под 9,5% годовых, а по программе субсидирования партнеров-застройщиков – под 7,5–7,8% в зависимости от срока. Покупку готового жилья банк кредитует под 9,7–10,1%, для молодых семей – 9,2–9,6% (по двум документам – под 10,3–10,7%, молодым семьям – 9,8–10,2%). Ипотеку других банков Сбербанк теперь рефинансирует под 9,9–11,9%.

Такие ставки действуют для клиентов, получающих зарплату на счет карты или вклада в Сбербанке, либо в случае, когда приобретаемый объект недвижимости построен с участием кредитных средств банка, с учетом «Сервиса электронной регистрации» и при условии страхования жизни и здоровья заемщика, следует из информации на сайте банка.

Без полиса страховки ставка на 1 п. п. выше. Надбавки к ставке для клиентов, не получающих зарплату на счет в Сбербанке, – 0,3%.

«Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ, а также общими макроэкономическими изменениями», – сказал «Ведомостям» представитель Сбербанка. Он отметил, что повышение касается только вновь подаваемых заявок. «Экономика формируется таким образом, что ставки по кредитам корректируются после изменения ставок по вкладам», – также сказал он. Сбербанк повышал ставки по вкладам в конце августа и в середине октября.

С 15 октября Сбербанк также повысил минимальные ставки потребкредитов на 1–2,2 п. п. до 12,9% для зарплатных клиентов и пенсионеров, до 13,9% – для остальных заемщиков. Максимальные ставки остались на уровне 19,9%. Также в Сбербанке выросли ставки рефинансирования потребкредитов с 11,5–12,5% до 12,9–13,9%.

Пресс-служба банка так прокомментировала удорожание потребкредитов: «Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учетом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки».

В сентябре президент Сбербанка Герман Греф предупреждал, что банк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам при текущей ситуации на рынке. А 8 октября на встрече с президентом Владимиром Путиным Греф сообщил, что портфель жилищных кредитов банка составил 3,3 трлн руб., а средняя ставка – «девять с небольшим процентов». Он также предположил, что «в течение года, наверное, мы существенно снизим среднюю ставку по ипотеке за счет снижения таких пиковых ставок (11–12%), которые складываются по старым ипотечным кредитам».

На 1 октября портфель жилищных кредитов Сбербанка составлял 3,4 трлн руб., уточнил представитель Сбербанка в понедельник. Объем выдачи по сравнению с январем – сентябрем 2017 г. вырос на 63%. С начала 2018 г. Сбербанк выдал ипотечных кредитов на 1,1 трлн руб. В сентябре 2,5% от всех выданных ипотечных кредитов пришлось на рефинансирование. 65% выданных в сентябре кредитов пришлось на готовое жилье, 30% – на новостройки.

Кто еще сделал ипотеку дороже

Некоторые банки начали повышать ипотечные ставки уже в августе этого года. В сентябре и октябре ставки ряда ипотечных продуктов при определенных условиях увеличили шесть банков из топ-25 по размеру кредитного портфеля (Газпромбанк, «Уралсиб», «Абсолют», Россельхозбанк, Связь-банк), а также «Дом.рф», следует из результатов мониторинга маркетингового агентства «Маркс». Повышение в среднем составляло 0,5–1 п. п. По данным агентства, также эти банки увеличили ставки рефинансирования ипотеки.

Абсолют-банк менял ставку дважды за этот период. Первый раз базовая ставка была увеличена 3 сентября на 0,5 п. п, второй – 1 октября (+ 0,25 п. п.), уточнила его пресс-служба. Также банк ТКБ в середине сентября поднял ставки по ипотеке на 1 п. п., признался его представитель.

Банки ошиблись в прогнозах

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, повышение ставок ипотеки, которое сейчас происходит, связано с тем, что раньше банки испытывали избыточный оптимизм в отношении понижения ключевой ставки ЦБ. «В ставках ипотеки были заложены ожидания падения ключевой ставки до 5–6% годовых. После того как в сентябре Центробанк повысил ключевую ставку и вообще изменил риторику, ожидания сошли на нет. Поэтому сейчас банки исправляют свои ошибки, повышая ипотечные ставки», – объясняет она.

Рост ключевой ставки, рост ставок по депозитам, рост ставок на межбанковском рынке требует от банков повышения ставок по кредитам для сохранения маржинальности, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. При нынешней рыночной конъюнктуре он ожидает, что рост ставок по всем типам розничных кредитов продолжится.

Орлова считает, что сейчас банки будут пытаться отыграть 1,5–2 п. п. ипотечных ставок от летних значений.

По данным ЦБ, на 1 сентября портфель ипотечных кредитов составил 5,9 трлн руб. Всего за восемь месяцев этого года банки выдали 1,8 трлн руб. ипотеки – это на 700 с лишним млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, с начала года сократилась на 0,37 п. п. и к 1 сентября составила 9,42% годовых.