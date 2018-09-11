Cбербанк расширяет ипотечное кредитование

По просьбам клиентов и риэлторов впервые вводятся кредиты на покупку апартаментов на вторичном рынке

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Валерий Матыцин / ТАСС

Сбербанк впервые начинает выдавать ипотеку покупателям апартаментов на вторичном рынке жилья. Речь идет об апартаментах, подходящих для проживания. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Условия кредита соответствуют продукту «Готовое жилье»: ставка – от 8,7%, первоначальный взнос – от 15% стоимости объекта. При одобрении недвижимости в банке нет дополнительных требований к износу, площади, этажности, стоимости, что значительно расширяет перечень апартаментов, которые можно взять в кредит», – говорит директор дивизиона Сбербанка «Домклик» Николай Васев.

По программе «Готовое жилье», размещенной на сайте банка, минимальная сумма кредита – 300 000 руб., срок – до 30 лет, первоначальный взнос – от 15% стоимости покупки. Базовые ставки кредита составляют 9,1–9,5% годовых в зависимости от формы регистрации ипотеки, а в рамках акции для молодых семей – 8,6–9%. Но под такие ставки банк кредитует только зарплатных клиентов, а также тех, кто приобретает объект, построенный с участием кредитных средств банка, и при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

При отказе от личного страхования заемщика ставка увеличивается на 1%. Для не зарплатных клиентов ставки на 0,5% выше базовых.

Прежде Сбербанк выдавал ипотеку лишь на строящиеся апартаменты. По словам Васева, Сбербанк запускает ипотеку для апартаментов на вторичном рынке в ответ на спрос со стороны клиентов банка и партнеров – агентств недвижимости.

«В последние месяцы увеличился спрос на апартаменты с отделкой и даже меблировкой под сдачу в аренду, что, возможно, связано со стремлением людей создать пассивный доход», – делится наблюдениями управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее словам, «отсутствие постоянной прописки в апартаментах, как показывает практика, все реже волнует покупателей, которые по факту теряют немногое – возможность получить столичные льготы, право голосовать на выборах, а также прибавку к пенсии, что, учитывая повышение пенсионного возраста, становится менее очевидным преимуществом».

Где еще можно взять ипотеку на апартаменты