Сбербанк снижает ставки по ипотеке до рекордного уровня

Андрей Гордеев / Ведомости

С 9 июня Сбербанк снижает ставки по ипотеке, сообщил его президент Герман Греф на годовом собрании акционеров банка. Базовые ставки ипотечных кредитов на новостройки снизятся на 0,3-0,5 п. п. в зависимости от категории клиента. Они опустятся до 7,1-9,5% годовых при условии страхования жизни заемщика и подтверждения его дохода.

Одновременно в Сбербанке стартует промоакция для покупателей жилья на первичном рынке в ипотеку: до 31 августа 2018 г. они получат дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0,4 п. п., если сумма кредита составит не менее 3,8 млн руб. Таким образом для них ипотечные ставки будут равны 6,7-9,1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

«Самое значительное снижение ставок – до 0,9 п. п. – коснется заемщиков, которые не являются зарплатными клиентами Сбербанка», – подчеркивает директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

При этом ипотека по минимальной ставке 6,7% будет предоставляться в рамках акции зарплатным клиентам банка с учетом ее субсидирования застройщиками при сроке кредитования до 7 лет и первоначальном взносе от 15%, уточнила пресс-служба Сбербанка

По действующим в Сбербанке условиям при отказе заемщика от личного страхования ипотечная ставка повышается на 1 п. п.

Снижение ставок не коснется кредитов на покупку готового жилья и на рефинасирование.

Крупные банки в течение последних двух лет планомерно снижают стоимость ипотечных кредитов вслед за падением ключевой ставки ЦБ (сейчас 7,25%). В послании Федеральному собранию 1 марта президент Путин призвал снизить ставку по ипотеке до 7% годовых. Тогда же Греф, комментируя послание, заявил, что такая процентная ставка будет достигнута в течение одного-двух лет.

Другие банки прислушались к призыву, продолжая удешевлять ипотеку. К примеру, с 22 марта банк ВТБ снизил ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п. п. В настоящий момент кредиты на покупку жилья в нем оформляются по ставке от 8,9%, а на рефинансирование – от 8,8%, сообщила его пресс-служба. Также ипотечные ставки скорректировали банки «Возрождение», Ак барс, Связь-банк, Юникредит и другие банки.

По данным ЦБ, в апреле средняя ставка выданных в течение месяца ипотечных кредитов опустилась до 9,57%. В январе она составляла 9,79%. По данным маркетингового агентства Мarcs, сейчас ставки кредитов на покупку жилья в новостройках при наличии договора комплексного страхования в крупнейших ипотечных банках составляют 8-10,6% годовых, ипотеку на вторичное жилье банки готовы выдавать под 8,7-10,9%.

Сбербанк остается лидером ипотечного рынка с долей выдач около 52%, по оценкам Дом.рф и компании Frank RG. За пять месяцев 2018 г. Сбербанк выдал ипотеки 577 млрд руб. (+80% к январю-маю 2017 г.), а его портфель жилищных кредитов вырос на 9,3%. На 1 июня 2018 г. ипотечный портфель Сбербанка достиг 3,17 трлн руб. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба банка.