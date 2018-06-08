Сбербанк поможет россиянам продать недвижимость

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До сих пор размещать объявления на портале Сбербанка «Домклик» для совершения операций с недвижимостью могли только профессиональные участники рынка
Денис Абрамов / Ведомости
Сбербанк открыл населению доступ к сервису по продаже недвижимости «Домклик». Теперь любой человек – владелец жилья может разместить на портале объявление о продаже, а госбанк даст покупателю скидку к ставке ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.
До сих пор размещать объявления на портале «Домклик» могли только профессиональные участники рынка – риэлторы и агентства недвижимости.
Стоимость публикации объявления на срок 90 дней – 1 руб. «Для собственников квартир, которые являются клиентами Сбербанка, сервис проводит подтверждение права собственности в автоматическом режиме через интеграцию с Росреестром. Объявления от подтвержденных собственников получают специальный значок «От собственника» и пользуются большей популярностью у покупателей», – говорится в сообщении банка. Проверка в Росреестре позволяет подтвердить существование указанной в объявлении квартиры по даному адресу, а также личность собственника.
Через 30 дней после публикации объявления о продаже квартиры для ее покупателя начнет действовать скидка на ипотеку в размере 0,3 п. п., обещает представитель Сбербанка.
Что такое «Домклик»
«Домклик» – портал Сбербанка для совершения операций с недвижимостью. Он позволяет подать заявку на ипотеку онлайн, получить одобрение банка и выбрать подходящую квартиру, а также с июня 2018 г. – разместить объявление о продаже частным лицом. Все этапы поиска, покупки квартиры и оформления ипотеки проходят онлайн, в банк придется приехать только один раз – чтобы подписать кредитный договор. В процессе оформления ипотеки клиенты могут получать консультации в чате.
Также клиенты могут заказать дополнительные услуги: экспертизу цены, оценку недвижимости, электронную регистрацию прав собственности, сервис безопасных расчетов и др. Имеет мобильное приложение «Домклик» для iOS и Android.
«Сейчас на портале представлено более полумиллиона объектов недвижимости от профучастников. За год работы он стал пятой площадкой по поиску недвижимости в России, согласно рейтингу Simmilar Web», – рассказывает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев. Сервис может стать удобным инструментом для людей, желающих быстро продать жилье. Большинство клиентов приходят на портал, имея одобрение на ипотеку от банка, то есть готовы купить жилье, делится наблюдениями Васев, а дополнительная скидка на ипотеку – хорошая мотивация для покупки.
«Греф не раз говорил, что Сбербанк создает вокруг клиента экосистему, которая должна обеспечивать его максимальным количеством услуг, не только финансовых, – напоминает руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко, – «Домклик» – как раз ее часть».
Теперь Сбербанк будет напрямую конкурировать с сайтами объявлений о покупке-продаже недвижимости, но это не является его основной целью, считает Гордейко, - банку важнее привлечь и удержать клиента, чтобы тот пользовался его финансовыми услугами: стоимость привлечения клиента растет, а стоимость продаж сокращается. Сбербанк стремится к увеличению доли комиссионных доходов, для чего площадка «Домклик» крайне удобна, отмечает Гордейко.
«Ведомости» ждут комментариев ЦИАНа и Avito.
Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»
Евгений Разумный / Ведомости
За 5 лет инвесторы получили в аренду 20 исторических объектов по программе «1 рубль за квадратный метр». Об этом говорится на сайте департамента по конкурентной политике Москвы. Среди них деревянный дом с мезонином – усадьба потомственного дворянина Эдуарда фон Беренса, – построенный в конце XIX в. архитектором Фидлером в Гусятниковом переулке, д. 7, стр.1. После революции дом был национализирован и отдан под коммунальные квартиры. Площадь – 811,2 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Кроме аренды победитель должен оплатить научную (т. е. в соответствии с изначальным замыслом архитектора – автора оригинальной постройки) реставрацию доверенного ему памятника. Реставрация девяти зданий по программе уже завершена. На фото усадьба купцов Орловых XVIII–XIX вв., спроектированная архитектором Константином Буссе (Подсосенский переулок, 23, стр. 3). После революции в усадьбе было общежитие, обувная фабрика, коммуналки, будующий арендатор принял ее в аварийном состоянии. Площадь – 1252,7 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
«Дом с кариатидами» – жилой дом лепщика Сысоева, построенный в XIX в. и расположенный по адресу: Печатников переулок, 7. Площадь особняка, в котором проживала Эллочка-людоедка из гайдаевской версии «12 стульев», – 145 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Административное здание по адресу: Большой Козловский переулок, д. 11, стр. 4, отреставрировано в июне 2015 г. Одноэтажный дом, включенный в комплекс памятника архитектуры «Палаты А. Г. Ратманова», был построен в 1927 г. Чуть меньше чем через полвека был надстроен второй этаж. Площадь здания – 107,9 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Двухэтажный флигель усадьбы Хлудовых построен в 1861 г. по проекту архитектора Шервуда (Малая Полянка, д. 7, стр. 3). Общая площадь строения – 347 кв. м, первый этаж занимает 205,9 кв. м и мезонин – 141,1 кв. м, говорится на сайте ЦИАНа, где было размещено объявление об аренде здания (как правило, такие особняки после реставрации сдаются в субаренду)
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Евгений Разумный / Ведомости
Жилой дом купца Баулина расположен по адресу: Николоямская улица, д. 52 стр. 1. В его основе – палаты XVIII в. Дом построен в 1820–1880-е гг. по проекту архитектора Струкова. Площадь – 704,9 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один объект культурного наследия – северный флигель усадьбы Лепехиных находится на Андроньевской площади, д. 4, стр. 2 (даты постройки: 2-я половина XVIII – конец XIX в.). Еще в 2015 г. здание площадью 402 кв. м было в неудовлетворительном состоянии, об этом сообщала пресс-служба Москомстройинвеста
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Евгений Разумный / Ведомости
В служебном корпусе усадьбы Эминского конца XVIII в. ранее располагалась конюшня (Покровка, д. 14/2, стр. 3). Это небольшое каменное здание неоднократно перестраивалось под различные нужды. В здании пробивались и закладывались оконные и дверные проемы. Внутренняя планировочная структура изменена, говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы здания. Площадь – 1800 кв. м
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bazametrov.ru
Жилой дом учеников Военно-фельдшерской школы середины XIX в. входит в ансамбль Екатерининского дворца и находится на Госпитальной площади в Лефортово. Общая площадь – 2270 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
11 зданий сейчас находятся в процессе реставрации по программе «рубль за квадрат», сообщили столичные власти. Одно из них – флигель усадьбы купца Гусева на Большой Полянке, д. 65/74, стр. 3, 1882 г. Первоначальный цвет флигеля был песочно-желтым. Затем он был покрашен в розовый, голубой, бирюзово-голубой. Главный дом усадьбы выкрашен в голубой цвет, поэтому основной цвет флигеля тоже голубой, а детали – белые. Площадь – 286 кв. м
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще одно здание, реставрация которого в стадии завершения, – усадьба Колесникова – Саргиных – Шапатиной конца XVIII в., расположенная по адресу: Таганская площадь, 88. Купивший в 2005 г. собственник до неузнаваемости изменил фасад здания, выходящий на Таганскую площадь, со стороны двора был пристроен многоэтажный офисный блок. В 2008 г. городские власти снесли все незаконные пристройки. Площадь усадьбы – 1159 кв. м