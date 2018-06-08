Сбербанк поможет россиянам продать недвижимость

Всего за рубль каждый может выставить жилье на продажу на портале госбанка «Домклик»

До сих пор размещать объявления на портале Сбербанка «Домклик» для совершения операций с недвижимостью могли только профессиональные участники рынка Денис Абрамов / Ведомости

Сбербанк открыл населению доступ к сервису по продаже недвижимости «Домклик». Теперь любой человек – владелец жилья может разместить на портале объявление о продаже, а госбанк даст покупателю скидку к ставке ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

До сих пор размещать объявления на портале «Домклик» могли только профессиональные участники рынка – риэлторы и агентства недвижимости.

Стоимость публикации объявления на срок 90 дней – 1 руб. «Для собственников квартир, которые являются клиентами Сбербанка, сервис проводит подтверждение права собственности в автоматическом режиме через интеграцию с Росреестром. Объявления от подтвержденных собственников получают специальный значок «От собственника» и пользуются большей популярностью у покупателей», – говорится в сообщении банка. Проверка в Росреестре позволяет подтвердить существование указанной в объявлении квартиры по даному адресу, а также личность собственника.

Через 30 дней после публикации объявления о продаже квартиры для ее покупателя начнет действовать скидка на ипотеку в размере 0,3 п. п., обещает представитель Сбербанка.

Что такое «Домклик» «Домклик» – портал Сбербанка для совершения операций с недвижимостью. Он позволяет подать заявку на ипотеку онлайн, получить одобрение банка и выбрать подходящую квартиру, а также с июня 2018 г. – разместить объявление о продаже частным лицом. Все этапы поиска, покупки квартиры и оформления ипотеки проходят онлайн, в банк придется приехать только один раз – чтобы подписать кредитный договор. В процессе оформления ипотеки клиенты могут получать консультации в чате. Также клиенты могут заказать дополнительные услуги: экспертизу цены, оценку недвижимости, электронную регистрацию прав собственности, сервис безопасных расчетов и др. Имеет мобильное приложение «Домклик» для iOS и Android.

«Сейчас на портале представлено более полумиллиона объектов недвижимости от профучастников. За год работы он стал пятой площадкой по поиску недвижимости в России, согласно рейтингу Simmilar Web», – рассказывает директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев. Сервис может стать удобным инструментом для людей, желающих быстро продать жилье. Большинство клиентов приходят на портал, имея одобрение на ипотеку от банка, то есть готовы купить жилье, делится наблюдениями Васев, а дополнительная скидка на ипотеку – хорошая мотивация для покупки.

«Греф не раз говорил, что Сбербанк создает вокруг клиента экосистему, которая должна обеспечивать его максимальным количеством услуг, не только финансовых, – напоминает руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко, – «Домклик» – как раз ее часть».

Теперь Сбербанк будет напрямую конкурировать с сайтами объявлений о покупке-продаже недвижимости, но это не является его основной целью, считает Гордейко, - банку важнее привлечь и удержать клиента, чтобы тот пользовался его финансовыми услугами: стоимость привлечения клиента растет, а стоимость продаж сокращается. Сбербанк стремится к увеличению доли комиссионных доходов, для чего площадка «Домклик» крайне удобна, отмечает Гордейко.

«Ведомости» ждут комментариев ЦИАНа и Avito.

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