Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»

По этой программе инвесторам передано 20 исторических особняков, из них 9 уже восстановлены
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