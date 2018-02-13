Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»

Евгений Разумный / Ведомости

За 5 лет инвесторы получили в аренду 20 исторических объектов по программе «1 рубль за квадратный метр». Об этом говорится на сайте департамента по конкурентной политике Москвы. Среди них деревянный дом с мезонином – усадьба потомственного дворянина Эдуарда фон Беренса, – построенный в конце XIX в. архитектором Фидлером в Гусятниковом переулке, д. 7, стр.1. После революции дом был национализирован и отдан под коммунальные квартиры. Площадь – 811,2 кв. м

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