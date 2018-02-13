Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»
По этой программе инвесторам передано 20 исторических особняков, из них 9 уже восстановлены
За 5 лет инвесторы получили в аренду 20 исторических объектов по программе «1 рубль за квадратный метр». Об этом говорится на сайте департамента по конкурентной политике Москвы. Среди них деревянный дом с мезонином – усадьба потомственного дворянина Эдуарда фон Беренса, – построенный в конце XIX в. архитектором Фидлером в Гусятниковом переулке, д. 7, стр.1. После революции дом был национализирован и отдан под коммунальные квартиры. Площадь – 811,2 кв. м
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Кроме аренды победитель должен оплатить научную (т. е. в соответствии с изначальным замыслом архитектора – автора оригинальной постройки) реставрацию доверенного ему памятника. Реставрация девяти зданий по программе уже завершена. На фото усадьба купцов Орловых XVIII–XIX вв., спроектированная архитектором Константином Буссе (Подсосенский переулок, 23, стр. 3). После революции в усадьбе было общежитие, обувная фабрика, коммуналки, будующий арендатор принял ее в аварийном состоянии. Площадь – 1252,7 кв. м
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«Дом с кариатидами» – жилой дом лепщика Сысоева, построенный в XIX в. и расположенный по адресу: Печатников переулок, 7. Площадь особняка, в котором проживала Эллочка-людоедка из гайдаевской версии «12 стульев», – 145 кв. м
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Административное здание по адресу: Большой Козловский переулок, д. 11, стр. 4, отреставрировано в июне 2015 г. Одноэтажный дом, включенный в комплекс памятника архитектуры «Палаты А. Г. Ратманова», был построен в 1927 г. Чуть меньше чем через полвека был надстроен второй этаж. Площадь здания – 107,9 кв. м
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Двухэтажный флигель усадьбы Хлудовых построен в 1861 г. по проекту архитектора Шервуда (Малая Полянка, д. 7, стр. 3). Общая площадь строения – 347 кв. м, первый этаж занимает 205,9 кв. м и мезонин – 141,1 кв. м, говорится на сайте ЦИАНа, где было размещено объявление об аренде здания (как правило, такие особняки после реставрации сдаются в субаренду)
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Жилой дом купца Баулина расположен по адресу: Николоямская улица, д. 52 стр. 1. В его основе – палаты XVIII в. Дом построен в 1820–1880-е гг. по проекту архитектора Струкова. Площадь – 704,9 кв. м
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Еще один объект культурного наследия – северный флигель усадьбы Лепехиных находится на Андроньевской площади, д. 4, стр. 2 (даты постройки: 2-я половина XVIII – конец XIX в.). Еще в 2015 г. здание площадью 402 кв. м было в неудовлетворительном состоянии, об этом сообщала пресс-служба Москомстройинвеста
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В служебном корпусе усадьбы Эминского конца XVIII в. ранее располагалась конюшня (Покровка, д. 14/2, стр. 3). Это небольшое каменное здание неоднократно перестраивалось под различные нужды. В здании пробивались и закладывались оконные и дверные проемы. Внутренняя планировочная структура изменена, говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы здания. Площадь – 1800 кв. м
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Жилой дом учеников Военно-фельдшерской школы середины XIX в. входит в ансамбль Екатерининского дворца и находится на Госпитальной площади в Лефортово. Общая площадь – 2270 кв. м
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11 зданий сейчас находятся в процессе реставрации по программе «рубль за квадрат», сообщили столичные власти. Одно из них – флигель усадьбы купца Гусева на Большой Полянке, д. 65/74, стр. 3, 1882 г. Первоначальный цвет флигеля был песочно-желтым. Затем он был покрашен в розовый, голубой, бирюзово-голубой. Главный дом усадьбы выкрашен в голубой цвет, поэтому основной цвет флигеля тоже голубой, а детали – белые. Площадь – 286 кв. м
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Еще одно здание, реставрация которого в стадии завершения, – усадьба Колесникова – Саргиных – Шапатиной конца XVIII в., расположенная по адресу: Таганская площадь, 88. Купивший в 2005 г. собственник до неузнаваемости изменил фасад здания, выходящий на Таганскую площадь, со стороны двора был пристроен многоэтажный офисный блок. В 2008 г. городские власти снесли все незаконные пристройки. Площадь усадьбы – 1159 кв. м
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