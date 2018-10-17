Сбербанк увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам
Сбербанк с 15 октября увеличил минимальные ставки по потребительским кредитам на 1–2 процентных пункта, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка. «Изменение процентных ставок является следствием адаптации к текущим рыночным условиям, в том числе с учетом увеличения ставок по вкладам и роста ключевой ставки», – пояснил он.
Согласно размещенным на сайте Сбербанка данным, минимальная ставка по кредиту (от 300 000 до 1 млн руб.) для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту банка, составляет 12,9%, минимальная ставка для остальных клиентов – 13,9%. Минимальная ставка по кредиту (до 300 000 руб.) для зарплатных клиентов – 13,9%, для остальных – 14,9%. Ставка по кредиту от 1 млн руб. при получении зарплаты или пенсии на счет в Сбербанке – 12,9%, для остальных клиентов – 13,9%.
В августе Сбербанк снижал ставки по кредитам на любые цели в рамках акции на 0,2–1,2 п. п. С 15 октября акция завершилась. С 12 октября Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, а ранее – по валютным депозитам.
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