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ВТБ вслед за другими крупными банками объявил о повышении ставок по ипотеке

ВТБ с 6 ноября увеличит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, сообщил РБК руководитель департамента ипотечного кредитования госбанка Евгений Дячкин. Кредит на покупку недвижимости по стандартным программам будет доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования. Повышение коснется только новых заявок от клиентов, принятых после 6 ноября.

Дячкин объяснил, что главными макроэкономическими факторами, влияющими на ипотечные ставки, являются динамика ключевой ставки ЦБ и конъюнктура рынка.

ВТБ сохранит все специальные дисконты для партнеров и промоакции. Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов – 9,4%, для других групп клиентов – 9,7%. Ставка по программе «Военная ипотека» остается без изменений на уровне 9,3%.

Ранее о повышении ипотечных ставок объявили другие крупнейшие банки. Сбербанк, занимающий около половины рынка, 22 октября сообщил о повышении ставок по ипотеке на 0,4 п. п. В сентябре и октябре ставки ряда ипотечных продуктов при определенных условиях увеличили шесть банков из топ-25 по размеру кредитного портфеля (Газпромбанк, «Уралсиб», «Абсолют», Россельхозбанк, Связь-банк), а также госкорпорация «Дом.рф», следует из результатов мониторинга маркетингового агентства «Маркс». Повышение в среднем составляло 0,5–1 п. п. Райффайзенбанк повысил ставки на 1 п. п. еще в августе.