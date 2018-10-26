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Финансы
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ВТБ вслед за другими крупными банками объявил о повышении ставок по ипотеке

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ВТБ с 6 ноября увеличит ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, сообщил РБК руководитель департамента ипотечного кредитования госбанка Евгений Дячкин. Кредит на покупку недвижимости по стандартным программам будет доступен по ставке от 9,3% годовых при наличии комплексного страхования. Повышение коснется только новых заявок от клиентов, принятых после 6 ноября.

Дячкин объяснил, что главными макроэкономическими факторами, влияющими на ипотечные ставки, являются динамика ключевой ставки ЦБ и конъюнктура рынка.

ВТБ сохранит все специальные дисконты для партнеров и промоакции. Рефинансировать ипотечные кредиты банк предлагает по ставке 9,2% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов и др.), для зарплатных клиентов – 9,4%, для других групп клиентов – 9,7%. Ставка по программе «Военная ипотека» остается без изменений на уровне 9,3%.

Ранее о повышении ипотечных ставок объявили другие крупнейшие банки. Сбербанк, занимающий около половины рынка, 22 октября сообщил о повышении ставок по ипотеке на 0,4 п. п. В сентябре и октябре ставки ряда ипотечных продуктов при определенных условиях увеличили шесть банков из топ-25 по размеру кредитного портфеля (Газпромбанк, «Уралсиб», «Абсолют», Россельхозбанк, Связь-банк), а также госкорпорация «Дом.рф», следует из результатов мониторинга маркетингового агентства «Маркс». Повышение в среднем составляло 0,5–1 п. п. Райффайзенбанк повысил ставки на 1 п. п. еще в августе.

Политика
Новости

Мосгорсуд подтвердил запрет Удальцову участвовать в митингах

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным решение районного суда, запретившего оппозиционеру Сергею Удальцову участвовать в массовых уличных акциях в течение трех лет, передает «Интерфакс».

В сентябре Симоновский суд Москвы установил административный надзор Удальцову на три года – сроком до 2021 г. В течение этого периода политику запретили посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, а также покидать Москву без соответствующего разрешения полиции. Также Удальцову предписано отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства.

Представитель МВД объяснял, что Удальцов в том числе не сможет пойти на школьную линейку с ребенком или посещать кинотеатры. Защита подчеркивала, что административные требования не конкретизированы и любое действие Удальцова может быть интерпретировано как нарушение запрета. Удальцов заявил, что иск направлен на максимальное ограничение его политической и общественной деятельности.

«Сергей Станиславович, будем называть вещи своими именами, один из самых известных оппозиционных политиков. Пока у нас не было случаев прямых запретов на политическую деятельность – это первый», – заявил адвокат Дмитрий Аграновский, обращаясь к суду.

Суд принял решение в отношении Удальцова по административному иску МВД, который был мотивирован тем, что оппозиционер, имея непогашенную судимость, дважды в течение 2017-2018 гг. был привлечен к ответственности за нарушение порядка проведения митингов.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г. Его судимость будет погашена в августе 2023 г.

«От Лубянки до Лефортовo»

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Политика
Новости

В США задержали подозреваемого по делу об отправке посылок с бомбами

Ведомости
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В США задержан мужчина, подозреваемый в отправке посылок с бомбами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также о задержании одного человека — в Майами — со ссылкой на источник сообщает Reuters. Эту информацию подтвердил официальный представитель минюста США.

Позже источник Reuters сообщил, что задержанный — ключевой подозреваемый по делу. 

На этой неделе неизвестные отправили посылки со взрывными устройствами, в частности, Джорджу Соросу, экс-президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтонам, а также еще ряду публичных людей. Все они — сторонники или члены демократической партии США. Также из-за взрывного устройства была эвакуирована редакция CNN.

Никто не пострадал. Бомбы представляли собой отрезок трубы (pipe bomb) длиной около 15 см, наполненный порохом и поражающими элементами и снабженный детонатором.

24 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале федерального расследования и пообещал направить все силы на поиск виновных. «Мы не пожалеем для этого ни сил, ни средств», — заявил он.

Бизнес
Новости

ФАС предложила поднять тариф «Транснефти» в 2019 году на 3,87%

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в 2019 г. увеличить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти в среднем на 3,87%. Это следует из проекта приказа ФАС, размещенного на сайте нормативных правовых актов.

Правительство ожидает в следующем году инфляцию на уровне 4,3%, ЦБ – 5-5,5%.

О том, что ФАС подготовила проект приказа об увеличении тарифов «Транснефти» на «инфляция минус», сегодня рассказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. «Мы вывешиваем проект приказа об индексации тарифа исходя из "инфляция минус 10%", то есть инфляция, скорректированная на 0,9», — сообщил он.

Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев высказывал мнение, что обсуждать подход ФАС к индексации тарифов бесполезно. «Это бесполезно обсуждать, потому что все разговоры с ФАС заканчиваются одной известной фразой: "инфляция минус". И ФАС совершенно все равно, как у нас растут тарифы, на что они растут, как мы будем жить. Повторюсь: ФАС все равно. Они выучили этот стишок "инфляция минус", с любой трибуны уважаемый Игорь Юрьевич Артемьев (руководитель ФАС) говорит только одно — "инфляция минус". Поэтому что-то обсуждать бесполезно. Я не хочу тратить время», — цитировал его «Интерфакс».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Победа» отменила рейсы из четырех городов в Тбилиси

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» получила «внезапный отказ» грузинских властей в выдаче разрешения на рейсы в Тбилиси из Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

Все запланированные рейсы из этих четырех городов в Тбилиси на период до 1 ноября 2018 г. отменены, отмечается в пресс-релизе.

«Победа» была назначена на выполнение полетов по этим маршрутам на основании решения межведомственной комиссии соответствующими нотами МИДа, подчеркивает компания. Когда были согласованы необходимые слоты с аэропортом Тбилиси, авиакомпания запустила продажу билетов в июле 2018 г. По ее данным, сейчас забронировано более 17 000 билетов.

Вместе с тем, обращает внимание авиакомпания, грузинская Georgian Airways получила разрешение от российских властей на все заявленные рейсы из Тбилиси в регионы России, к обслуживанию которых не была допущена «Победа».

«Авиакомпания «Победа» начала оповещение клиентов об отмене рейсов и полный возврат денежных средств», — заключает компания в пресс-релизе.

От автомобиля до авиакомпании: что называют «Победой»

Политика
Новости

ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Москве

Ведомости
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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сегодня заявил о задержании шестерых членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации ИГ, готовивших теракты в Московском регионе. По информации ФСБ, у задержанных изъято автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схема изготовления самодельных взрывных устройств и деньги.

«Задержанными лицами планировалось совершение резонансных терактов в городе Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств», – цитирует сообщение «РИА Новости».

ФСБ заявила, что террористическую ячейку финансировали целевыми переводами из-за границы, а также «посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений». «Членами группы применялись повышенные меры конспирации, направленные на противодействие правоохранительным органам», – отмечает ЦОС спецслужбы.

Накануне на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности, президент России Владимир Путин рассказал, что с начала года в России предотвращено 15 терактов. «За 9 месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них 15 терактов», – сказал президент.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Производители подняли цены на бензин в сентябре на 10%

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В сентябре производители бензина подняли цены на 10%, свидетельствуют данные Росстата. В рознице автомобильный бензин подорожал на 0,1%. С начала года производители увеличили цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%.

Удорожание цен от производителей отмечено в 18 регионах – от 0,7% в Якутии до 13,9% в Нижегородской области. Потребительские цены на бензин в сентябре 2018 г. в среднем превышали цены производителей в 1,7 раза, год назад – в два раза.

В рознице бензин подорожал в 36 регионах, сильнее всего в Крыму – на 1,4%, в Севастополе и Забайкальском крае – на 1,1%. Снижение цен наблюдалось в 13 регионах, наиболее существенное – в Хабаровском крае и Белгородской области (на 0,8%). В Москве в сентябре бензин на автозаправках подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.

Как ранее сообщал Росстат, к 22 октября автомобильный бензин на АЗС в среднем стоил 43,39 руб. за литр, дизельное топливо – 44,95 руб.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Политика
Новости

Болтон прокомментировал возможность санкций против госдолга России

Ведомости
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Было бы неверно утверждать, что США не собираются вводить новых санкций против России, заявил Reuters Джон Болтон, помощник американского президента Дональда Трампа.

«Было бы определенно неверно говорить, что мы не собираемся налагать на Россию новые санкции. Мы собираемся делать то, что требуется делать и что, по нашему мнению, необходимо», — подчеркнул Болтон.

На вопрос, собираются ли США вводить санкции против российского суверенного долга, помощник Трампа ответил, что ему неизвестно о таких планах. «Он [суверенный долг] может быть затронут, если он вовлечен в транзакции, которые связаны с транзакциями, попадающими под санкции. Но под сами санкции он не попадает», — добавил Болтон.

Запрет на операции с российским госдолгом предусматривают два законопроекта американских парламентариев, документы были внесены в конгресс. Минфин США выступил против введения санкций против госдолга России. Ведомство пришло к выводу, что подобные ограничения приведут к «негативным последствиям для глобальных финансовых рынков и компаний». По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, российский рынок госдолга оказывает существенное влияние на глобальную финансовую систему.

Политика
Новости

Эрдоган потребовал от саудовского принца раскрыть виновных в убийстве Хашкоджи

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от властей Саудовской Аравии назвать имена 18 подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкоджи и передать их Турции для суда, сообщает газета Daily Sabah.

«Где тело Хашкоджи? Кто отдал приказ об убийстве Хашкоджи? 18 человек арестованы. Кто отправил 15 человек в Турцию [для убийства журналиста]? Саудовские власти должны объяснить это», – сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре. Он рассказал, что поговорил с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. «Вы знаете, как заставить людей говорить. Что бы ни случилось с этими 18 людьми, они организовали хитрое дело. Если вы полны решимости развеять подозрения, то ключевым моментом нашего сотрудничества являются эти 18 человек», – процитировал свое обращение к саудовскому принцу Эрдоган.

Он также заявил, что Эр-Рияд должен раскрыть личность местного координатора в Стамбуле, который якобы забрал тело Хашкоджи у саудовских агентов после убийства. По словам Эрдогана, Саудовская Аравия в воскресенье направит в Турцию своего генпрокурора для встречи с его турецким коллегой.

Хашкоджи был убит 2 октября в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Изначально саудовские власти отрицали факт смерти журналиста, однако 20 октября генпрокурор страны сообщил, что Хашкоджи погиб в результате драки в здании консульства в Стамбуле. Эр-Рияд подчеркивал, что ответственность за убийство несут исключительно участники конфликта. Власти страны объявили о задержании 18 подозреваемых, своих постов лишились генерал разведки Ахмед Ассири и советник кронпринца Суд аль-Кахтани, кроме того, было объявлено о реформе разведслужбы.

Принц Мухаммед назвал убийство Хашкоджи «отвратительным преступлением, которое не имеет оправдания» и пообещал найти и наказать всех виновных. Саудовские власти пообещали сотрудничать с турецкой стороной в расследовании дела. Позже саудовский генпрокурор сообщил, что данные турецких властей свидетельствуют о преднамеренном убийстве Хашкоджи саудовцами в здании консульства.

Эрдоган заявлял, что у турецких спецслужб есть доказательства того, что убийство Хашкоджи было преднамеренным и жестоким и готовилось саудовцами заранее. По его данным, для этого в консульство прибыла группа из 15 человек. Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что тело Хашкоджи обнаружено в расчлененном виде с обезображенными чертами лица. Один из источников рассказал, что части тела журналиста найдены в саду у дома саудовского генконсула в Турции.

Политика
Новости

Верзилов написал заявление в полицию об угрозе его матери

Ведомости
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Участник Pussy Riot Петр Верзилов подал заявление в полицию из-за надписи, оставленной неизвестными на двери квартиры его матери в Москве. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, надпись оскорбительного характера была оставлена 25 октября в 23.00. В этот день у него был день рождения. «Подаем заявление в полицию об угрозе физической расправы — надо же поблагодарить ребят!» — подчеркнул Верзилов.

11 сентября Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Российские врачи заподозрили у него отравление лекарственными препаратами. Через несколько дней его отправили на лечение в Берлин, и немецкие врачи заявили, что участник Pussy Riot был, скорее всего, отравлен. Причиной отравления, по их данным, стал «приток или прием экзогенного вещества».

26 сентября Верзилова выписали из больницы. В интервью Bild, опубликованном в тот же день, он заявил, что «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ.

По данным «Медиазоны», участник Pussy Riot по-прежнему находится в Германии.

24 сентября адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе сообщил, что направил в СКР заявление с требованием возбудить дело из-за отравления.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Финансы
Новости

Котировки банка «Санкт-Петербург» выросли после новости об обратном выкупе

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Котировки входящего в российский топ-20 банка «Санкт-Петербург» днем в пятницу выросли почти на 5% после известий о новых планах банка по выкупу собственных акций. На Московской бирже к 15.25 мск котировки банка поднялись с 47,4 руб. до 49,7 руб. (+4,8%).

Как сообщил банк в пятницу, он планирует минимум дважды в год рассматривать buy back акций, а выкупленные бумаги погашать.

Ранее акционеры банка «Санкт-Петербург» предъявили к обратному выкупу 19,4% обыкновенных акций. Кредитная организация, как и планировала, выкупит 2,4% акций — почти 12 млн акций почти на 660 млн руб., таким образом исчерпав ранее выделенные на выкуп средства.

В августе наблюдательный совет банка решил выкупить 12 млн обыкновенных акций по цене 55 руб. за акцию. Это решение банк назвал первым шагом к повышению их рыночной цены.

Основными акционерами банка являются его топ-менеджеры, в том числе председатель правления кредитной организации Александр Савельев (25,56% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития ранее принадлежало 4,83% голосующих акций банка, группе East Capital — 6,69%.

Выбор редактора
Политика
Новости

В районной ГИБДД Карелии перестали выдавать права из-за поломки принтера

Ведомости
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Отделение ГИБДД по Муезерскому району Карелии вторую неделю не выдает водительские права из-за поломавшегося принтера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

«Сначала он печатал с полосами, а сейчас вообще перестал», — рассказал собеседник агентства. По его словам, автомобилистов отправляют получать права в Петрозаводск, расположенный в 270 км.

Карельскому интернет-журналу «Республика» в отделении ГИБДД сообщили, что принтер должны починить на следующей неделе, ближе к среде. Собеседник «Интерфакса» сказал, что технику починят не раньше 31 октября.

Муезерский район, расположенный в западной части Карелии вдоль границы с Финляндией, состоит из одного городского и семи сельских поселений. Население составляет около 10 500 человек.

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