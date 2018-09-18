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Греф считает временным тренд на повышение кредитных ставок в России

Тренд на повышение кредитных ставок в России носит временный характер, считает президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, ставки начнут снижаться после того, как успокоится рынок. «Надеемся, что это такая временная история. Рынок успокоится, уляжется, и ставки пойдут вниз опять», — сказал Греф (его цитирует «Прайм»).

Также Греф ожидает, что ставки по ипотечным кредитам в России в перспективе двух–трех лет смогут опуститься до 7%. Снижение ставок по ипотеке до 7-8% прогнозирует и председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. На прошлой неделе она заявила, что ставки по ипотеке снизятся в среднесрочной перспективе по мере возвращения к целевому уровню инфляции в 4%.

«В целом, да. Если имеется в виду два–три года, то я допускаю, что ставки опустятся до 7%», — прокомментировал Греф слова Набиуллиной. Ранее он сообщил, что Сбербанк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам на фоне текущей ситуации на рынке.