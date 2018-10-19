От редакции
Статья опубликована в № 4678 от 19.10.2018 под заголовком: Ипотека для оптимистов

Ипотека для оптимистов

Рост интереса к ипотеке сопровождается снижением комфортности ее обслуживания на фоне минимального роста доходов населения
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Время сравнительно низких ставок по ипотеке, похоже, подходит к концу, и россияне всеми силами пытаются вскочить в этот уходящий поезд, взваливая на себя груз платежей на очень долгие сроки. При этом комфортность обслуживания ипотечных кредитов падает уже сейчас и, не исключено, будет падать и дальше, что в сочетании с минимальным ростом доходов и ростом доли кредитов, которые берут на долгие сроки, делает ипотечных заемщиков еще более уязвимыми перед будущим – причем настолько далеким, что в него не заглядывает даже правительство.

Рекомендованный семейный доход, относительно комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита, с марта по октябрь вырос на 8,7% до 70 300 руб. в месяц, рассчитало Национальное бюро кредитных историй, исходя из того, что уровень ежемесячных выплат не должен превышать треть семейного дохода. Уровень рекомендованного дохода вырос, так как в первую очередь выросла средняя сумма взятой жилищной ссуды. По данным «Эксперт РА», доля кредитов на сумму до 3 млн руб. сокращается, хотя и остается самой большой (59% в первом полугодии 2018 г.), а доли кредитов на 3–5 млн (теперь 21% всех ипотечных кредитов) и 5–10 млн (13%), напротив, растут – россияне покупают более просторные квартиры. Реальные же доходы растут медленно (прогноз на 2018 г. – в пределах 2% у внешних экспертов, 3,4% у Минэкономразвития), что в перспективе усложнит обслуживание ипотеки: придется ужиматься в семейных расходах и больше работать.

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