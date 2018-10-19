Ипотека для оптимистов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Время сравнительно низких ставок по ипотеке, похоже, подходит к концу, и россияне всеми силами пытаются вскочить в этот уходящий поезд, взваливая на себя груз платежей на очень долгие сроки. При этом комфортность обслуживания ипотечных кредитов падает уже сейчас и, не исключено, будет падать и дальше, что в сочетании с минимальным ростом доходов и ростом доли кредитов, которые берут на долгие сроки, делает ипотечных заемщиков еще более уязвимыми перед будущим – причем настолько далеким, что в него не заглядывает даже правительство.

Рекомендованный семейный доход, относительно комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита, с марта по октябрь вырос на 8,7% до 70 300 руб. в месяц, рассчитало Национальное бюро кредитных историй, исходя из того, что уровень ежемесячных выплат не должен превышать треть семейного дохода. Уровень рекомендованного дохода вырос, так как в первую очередь выросла средняя сумма взятой жилищной ссуды. По данным «Эксперт РА», доля кредитов на сумму до 3 млн руб. сокращается, хотя и остается самой большой (59% в первом полугодии 2018 г.), а доли кредитов на 3–5 млн (теперь 21% всех ипотечных кредитов) и 5–10 млн (13%), напротив, растут – россияне покупают более просторные квартиры. Реальные же доходы растут медленно (прогноз на 2018 г. – в пределах 2% у внешних экспертов, 3,4% у Минэкономразвития), что в перспективе усложнит обслуживание ипотеки: придется ужиматься в семейных расходах и больше работать.