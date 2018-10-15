От редакции
Статья опубликована в № 4675 от 16.10.2018 под заголовком: Потратиться на «макарошки»

Время потратиться на «макарошки»

Доля трат россиян на товары и услуги достигла максимума с 2004 г. — это похоже на оживление потребления в ожидании нового ухудшения
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Первые восемь месяцев 2018 г. стали периодом роста трат россиян на повседневные нужды. Доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг, в январе – августе 2018 г. достигла 77,9% – максимального значения с 2004 г., следует из данных октябрьского мониторинга социально-экономического положения населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Сказался, конечно, рост цен на товары повседневного спроса и тех же тарифов на ЖКУ, но в целом потребление оживилось, чему психологически способствовал пусть небольшой, но рост реальных доходов, накопившаяся усталость от экономии и отложенный спрос.

Реальные начисленные зарплаты, пенсии и доходы населения в январе – августе 2018 г. в среднем за этот период выросли на 8,4, 1,4 и 2,2% соответственно, что как-то, видимо, успокаивает после нескольких лет экономических проблем. Одновременно и доля населения с доходами в месяц ниже прожиточного минимума, по данным Росстата, за первое полугодие 2018 г. снизилась до 13,6% с 14,4% годом ранее. Расчеты эти, конечно, довольно условно описывают благосостояние россиян. Прожиточный минимум по России в целом для трудоспособного населения – 11 280 руб., что еще много: например, в Саратовской области министр занятости Наталья Соколова предложила питаться «макарошками» на 3500 руб. в месяц. Но одними «макарошками» сыт не будешь, поэтому у части населения доля расходов на товары и услуги выросла не от сытой жизни. Но в целом потребительская активность выросла у многих россиян, о чем свидетельствует оборот розничной торговли: в январе – августе 2018 г. он вырос на 2,7% до 20 трлн руб. к тому же периоду 2017 г. Товаров – даже с учетом роста цен – население покупало больше, резюмирует соавтор доклада экономист Александра Бурдяк из РАНХиГС.

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