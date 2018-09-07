Есть ли выход из ловушки рабочей бедности

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россия отличается существенно высокой долей работников с низкой зарплатой, не обеспечивающей им и их семьям приемлемого уровня жизни. Это положение обусловлено структурой отечественной экономики, политикой государства в сфере занятости, а также особенностями рынков труда и недостатком человеческого капитала части работников.

Экономисты Владимир Гимпельсон, Ростислав Капелюшников и Анна Шарунина из Высшей школы экономики проанализировали в препринте «Низкооплачиваемые рабочие места на рынке труда: есть ли выход и куда он ведет?» динамику численности работников с низкими заработками – т. е. существенно уступающими медианным зарплатам, которые соответствуют нижней границе среднего достатка. По расчетам авторов на основе ежегодного мониторинга экономического положения и здоровья (РМЭЗ), который ежегодно охватывает 9400 человек, в 2002–2016 гг. наиболее существенно – почти в 3 раза, с 9 до 3,4%, – сократилась доля людей с зарплатой ниже трети медианной, что означает уменьшение доли работающих нищих. В целом за эти годы в России доля работников с зарплатой менее 2/3 медианной, которые в Европе считаются низкооплачиваемыми, снизилась с 29,6 до 23,8%, что примерно соответствует уровню Латвии и Литвы (25 и 24% соответственно), но существенно выше, чем в среднем по Европе (17%), а также в Чехии, Словении и Болгарии (18%). Экономические неурядицы мало влияли на динамику низкооплачиваемой занятости, поскольку зарплата снижалась во всех сегментах.