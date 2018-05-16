Бедность не уходит

В половине российских регионов уровень бедности в 2017 г. вырос – и не только в депрессивных

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Выполнить требование нового майского указа Владимира Путина и добиться снижения уровня бедности вдвое будет нелегко: предварительные итоги 2017 г. показывают, что в половине российских регионов он вырос – причем не только в депрессивных.

По расчетам экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, приведенным в новом мониторинге экономического положения и самочувствия населения на основе предварительных данных Росстата за 2017 г., уровень бедности вырос в 44 регионах из 71, которые уже предоставили предварительные данные статистикам. Снизилась бедность в 22 субъектах, еще в пяти она осталась на уровне прошлого года. При этом география изменений неоднородна. Так, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, росла в неблагополучных Бурятии и Амурской области (с 20 до 23% и с 18 до 21% соответственно) и в успешных Ямало-Ненецком и Ненецком округах (с 7 до 9% и с 10 до 11%). Она сократилась в Крыму (с 18 до 13%) и уменьшилась в Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай, где доля бедных превышала 25–30%.