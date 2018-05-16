Бедность не уходит
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Выполнить требование нового майского указа Владимира Путина и добиться снижения уровня бедности вдвое будет нелегко: предварительные итоги 2017 г. показывают, что в половине российских регионов он вырос – причем не только в депрессивных.
По расчетам экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, приведенным в новом мониторинге экономического положения и самочувствия населения на основе предварительных данных Росстата за 2017 г., уровень бедности вырос в 44 регионах из 71, которые уже предоставили предварительные данные статистикам. Снизилась бедность в 22 субъектах, еще в пяти она осталась на уровне прошлого года. При этом география изменений неоднородна. Так, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, росла в неблагополучных Бурятии и Амурской области (с 20 до 23% и с 18 до 21% соответственно) и в успешных Ямало-Ненецком и Ненецком округах (с 7 до 9% и с 10 до 11%). Она сократилась в Крыму (с 18 до 13%) и уменьшилась в Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай, где доля бедных превышала 25–30%.
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