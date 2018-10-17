Падение реальных доходов россиян в сентябре резко ускорилось

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Реальные доходы населения сократились второй месяц подряд Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Реальные доходы населения сократились второй месяц подряд, сообщил Росстат. Их падение ускорилось в сентябре до 1,5% после падения на 0,9% в августе в годовом выражении. До этого они росли на протяжении семи месяцев, с начала года – на 1,7% (без учета выплаты пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г.). Реальные зарплаты в сентябре ускорили рост – до 7,2% после 6,8%.

Доходы населения сокращались на протяжении четырех лет – с 2014 по 2017 г. – и возобновили рост лишь в этом году. В первом полугодии они увеличились на 2,6% – в основном за счет повышения зарплат, замечает Игорь Поляков из ЦМАКПа, доходы от предпринимательской деятельности увеличились всего на 0,7%, социальные трансферты без учета единовременной выплаты пенсионерам выросли на 1,2% – существенно слабее, чем доходы в целом. Прочие доходы сократились: от собственности – росли слабо, от ценных бумаг и депозитов – снижались, от скрытой деятельности, судя по всему, тоже, перечисляет Поляков. Вряд ли в последние месяцы ситуация существенно изменилась, полагает он.

Зато усилилось волнение населения из-за волатильности на финансовых рынках, продолжает Поляков: люди стали снимать деньги с валютных счетов, обналичивать и перекладывать в банковские ячейки, а также тратить за рубежом в отпусках – эти расходы Росстат «не видит», из-за чего снижает оценку «прочих» доходов. Чистый спрос населения на доллары в августе по сравнению с июлем вырос в 2,1 раза до $1,7 млрд с $0,8 млрд, сообщил ЦБ.