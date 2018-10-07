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В начале следующего года, после повышения налогов и скачка инфляции, потребительский спрос может существенно сократиться, из-за чего темпы роста ВВП в I квартале опустятся ниже 1% Евгений Разумный / Ведомости

Население не оценило реформаторских усилий правительства: настроения потребителей стремительно ухудшаются. В 2019 г. спрос может сократиться, существенно замедлив экономику

Экономические шоки последних месяцев ударили по настроениям потребителей. Потребительская уверенность населения, возраставшая на протяжении семи кварталов, в июле – сентябре упала на 6 п. п. до минус 14%, сообщил Росстат. В основном – из-за ухудшения мнения населения о произошедших и ожидаемых изменениях в экономике. Доля россиян, ожидающих позитивных изменений в ближайший год, сократилась с 25 до 16%, а негативных – выросла с 20 до 32%. Доля тех, кто одобряет изменения в экономике, снизилась с 19 до 14%, а тех, кто относится отрицательно, – выросла с 31 до 40%.