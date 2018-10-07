Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4669 от 08.10.2018 под заголовком: ВВП ждет господдержки

Настроения потребителей стремительно ухудшаются

В 2019 г. спрос может сократиться, существенно замедлив экономику
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Население не оценило реформаторских усилий правительства: настроения потребителей стремительно ухудшаются. В 2019 г. спрос может сократиться, существенно замедлив экономику

Экономические шоки последних месяцев ударили по настроениям потребителей. Потребительская уверенность населения, возраставшая на протяжении семи кварталов, в июле – сентябре упала на 6 п. п. до минус 14%, сообщил Росстат. В основном – из-за ухудшения мнения населения о произошедших и ожидаемых изменениях в экономике. Доля россиян, ожидающих позитивных изменений в ближайший год, сократилась с 25 до 16%, а негативных – выросла с 20 до 32%. Доля тех, кто одобряет изменения в экономике, снизилась с 19 до 14%, а тех, кто относится отрицательно, – выросла с 31 до 40%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике