Настроения потребителей стремительно ухудшаются
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Население не оценило реформаторских усилий правительства: настроения потребителей стремительно ухудшаются. В 2019 г. спрос может сократиться, существенно замедлив экономику
Экономические шоки последних месяцев ударили по настроениям потребителей. Потребительская уверенность населения, возраставшая на протяжении семи кварталов, в июле – сентябре упала на 6 п. п. до минус 14%, сообщил Росстат. В основном – из-за ухудшения мнения населения о произошедших и ожидаемых изменениях в экономике. Доля россиян, ожидающих позитивных изменений в ближайший год, сократилась с 25 до 16%, а негативных – выросла с 20 до 32%. Доля тех, кто одобряет изменения в экономике, снизилась с 19 до 14%, а тех, кто относится отрицательно, – выросла с 31 до 40%.
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