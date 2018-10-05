Правительство согласилось поддержать нефтяников
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Нефтяники добились помощи от бюджета: они получат компенсацию за поставку топлива на внутренний рынок с 2019 г. и, возможно, серьезную поддержку добычи в будущем. Такие поручения министерствам дал премьер Дмитрий Медведев по итогам совещания в сентябре, следует из опубликованных в пятницу поручений.
В законе о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли уже предусмотрена компенсация за поставку на внутренний рынок – 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб./1 т бензина и 50 000 руб./1 т дизтоплива. Но нефтяники попросили увеличить компенсацию на 230 млрд руб. до 630 млрд руб. Премьер идею поддержал, следует из протокола. Половину дополнительных расходов бюджета оплатят сами нефтяники за счет роста НДПИ. Как компенсировать оставшуюся часть расходов бюджета, из поручений неясно. «Будут рассматриваться различные источники финансирования, в том числе правительство может вернуться к вопросу о компенсации за счет средств ФНБ», – говорят два федеральных чиновника. Но если бюджет будет направлять дополнительные доходы не в ФНБ, а на льготы – это прямое нарушение бюджетного правила, предупреждала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}