Экономика / Макроэкономика и бюджет

Правительство потеряет из-за налоговых льгот регионам 3 трлн рублей

Сильнее всего в этом году вырастут льготы по НДС и для нефтяников
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Стоимость налоговых льгот для федерального бюджета в этом году пробьет уровень в 3 трлн руб., следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2019–2021 гг. («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердили два федеральных чиновника). В этом году они увеличатся сразу на 750 млрд руб. и затем продолжат расти на 80–100 млрд в год. Больше всего вырастут льготы по НДС (на 175 млрд руб.) и для нефтяников (на 360 млрд).

А вот условия предоставления льгот регионами, напротив, ужесточаются. Правительство предлагает лишить их права снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017–2020 гг. до 12,5%) – оно уже внесло в Госдуму такие поправки к законопроекту депутатов, принятому в первом чтении. Введенные до 2018 г. льготные ставки будут действовать до окончания их срока, но не позже 2022 г., говорит представитель Минфина. Поправки понадобились из-за отмены контроля за трансфертными ценами по большинству внутренних сделок, объясняет Минфин в Основных направлениях. Есть риск, что без контроля прибыль будет перетекать из одного региона в другой, говорит партнер KPMG Нина Гулис.

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