Снести нельзя построить

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Один из проблемных участков – территория завода «Вулкан», которую власти перевели в категорию скверов. Фонд GHP Russia Real Estate Development успел частично его застроить Евгений Разумный / Ведомости

Спорами о правах на недвижимость сейчас никого не удивишь. Причем в группе риска не только владельцы коммерческой недвижимости, но и частные лица – владельцы земли и даже квартир. Они тоже при определенных обстоятельствах могут лишиться своей собственности. Причем противостоять государству, как показывает практика, крайне сложно. Как выяснили «Ведомости», только в Московском регионе рассматриваются десятки исков о сносе строений площадью десятки тысяч квадратных метров и изъятии сотен гектаров земель. Иногда, как в случае со сносом торговых объектов в Москве, речь идет о превышении полномочий властями, иногда – об ошибках в документах, но чаще всего покупатели рискуют остаться без недвижимости из-за нарушений, допущенных застройщиками. Как избежать таких рисков?

Ограничение задним числом

Шесть лет назад фонд GHP Russia Real Estate Development приобрел территорию завода «Вулкан» на наб. Адмирала Лазарева в Санкт-Петербурге. Под управлением фонда $400 млн, а среди инвесторов – Qatar Investment Authority, который планировал вложить около $1,5 млрд в проекты в России, включая развитие аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Здесь GHP Russia Real Estate Development построил бизнес-центр Trinity, площади в котором сданы в аренду «Газпрому». Недавно на свободном участке фонд начал строить элитный жилой комплекс One Trinity Place.

Но в январе 2018 г. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло поправки в закон «О зеленых насаждениях общего пользования». Согласно им четыре участка в Петроградском районе, в том числе и принадлежащий GHP Russia Real Estate Development, неожиданно перешли в категорию скверов.