Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Aeroflots настроился на снос
Правительство Москвы добивается сноса части апарткомплекса на севере столицы
Корпуса проекта Aeroflots могут быть признаны самовольными постройками
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Лофт-квартал Aeroflots у ст. м. «Аэропорт» – крупнейший проект малоизвестного девелопера «Страйк»
Aeroflots
Департамент городского имущества Москвы и столичное правительство обратились в московский арбитражный суд с иском к компании «Страйк» о признании части ее проекта самовольной постройкой и необходимости ее сноса, следует из материалов на сайте суда.
«Страйк» – девелопер лофт-квартала Aeroflots, строящегося на ул. Викторенко, 16, недалеко от метро «Аэропорт», сказано на сайте проекта. Его первая очередь площадью около 3100 кв. м уже возведена, говорится там же, вторая – из двух зданий на 1500 и 1950 кв. м – должна быть завершена во II квартале 2018 г. Запланирована также третья очередь: ее продажи открылись в начале 2018 г.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}