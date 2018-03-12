Правительство Москвы добивается сноса части апарткомплекса на севере столицы

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Лофт-квартал Aeroflots у ст. м. «Аэропорт» – крупнейший проект малоизвестного девелопера «Страйк» Aeroflots

Департамент городского имущества Москвы и столичное правительство обратились в московский арбитражный суд с иском к компании «Страйк» о признании части ее проекта самовольной постройкой и необходимости ее сноса, следует из материалов на сайте суда.

«Страйк» – девелопер лофт-квартала Aeroflots, строящегося на ул. Викторенко, 16, недалеко от метро «Аэропорт», сказано на сайте проекта. Его первая очередь площадью около 3100 кв. м уже возведена, говорится там же, вторая – из двух зданий на 1500 и 1950 кв. м – должна быть завершена во II квартале 2018 г. Запланирована также третья очередь: ее продажи открылись в начале 2018 г.

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