Экономика
Платный
Елизавета Базанова|Бэла Ляув
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Компенсация за самострой

Правительство обещает защитить права владельцев подпавшего под снос жилья

Хозяева зарегистрированной недвижимости могут претендовать на компенсацию

Убытки владельцев недвижимости, которые неожиданно оказались в охранных зонах (например, рядом с электросетями, газо- или нефтепроводом) и подлежат сносу, компенсируют компании или местные власти. Такие поправки в Градостроительный или Гражданский кодекс 26 октября одобрило правительство.

В России немало недвижимости (как правило, это частные дома), владельцы которой неожиданно получили требования от владельцев инфраструктуры снести свои постройки. Суды признают такие дома самостроем и обязывают снести их безо всяких компенсаций, отмечает юрист Heads Consulting Александра Елизарова. Даже зарегистрированное право собственности, разрешение на строительство не дают никаких гарантий. Проблема очень актуальна, особенно для владельцев домов в Подмосковье, подтверждает советник «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Гаврилина. Судебных споров много, суды пока чаще поддерживают владельцев сетей и трубопроводов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике