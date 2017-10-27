Правительство обещает защитить права владельцев подпавшего под снос жилья

Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: Компенсация за самострой

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Владельцы сносимых из-за близости к коммуникациям домов получат право на компенсацию А. Махонин / Ведомости

Убытки владельцев недвижимости, которые неожиданно оказались в охранных зонах (например, рядом с электросетями, газо- или нефтепроводом) и подлежат сносу, компенсируют компании или местные власти. Такие поправки в Градостроительный или Гражданский кодекс 26 октября одобрило правительство.

В России немало недвижимости (как правило, это частные дома), владельцы которой неожиданно получили требования от владельцев инфраструктуры снести свои постройки. Суды признают такие дома самостроем и обязывают снести их безо всяких компенсаций, отмечает юрист Heads Consulting Александра Елизарова. Даже зарегистрированное право собственности, разрешение на строительство не дают никаких гарантий. Проблема очень актуальна, особенно для владельцев домов в Подмосковье, подтверждает советник «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Гаврилина. Судебных споров много, суды пока чаще поддерживают владельцев сетей и трубопроводов.