Земля на Рублевке продана по 21 000 руб. за сотку

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Анатолий Мотылев уверяет, что проект на Рублевке принес бы его пенсионным фондам более 100 млрд руб. Михаил Богачев / Finparty

Удачная покупка

В начале февраля 2018 г. Иван Палихата заключил с ООО «Техномарк» договор купли-продажи за 411,5 млн руб. 14 участков земли общей площадью 192,7 га в районе д. Борки. Информация об этом размещена на интернет-сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве конкурсным управляющим «Техномарка» Еленой Горбань.

14 участков находятся в 20 км от МКАД и образуют два массива земли между Рублево-Успенским шоссе и Москвой-рекой, относятся к району Кунцево Западного административного округа Москвы. В сумме их кадастровая стоимость превышает 13 млрд руб., следует из выписок из ЕГРН. В декабре 2016 г. рыночная стоимость этой земли по заказу «Техномарка» была оценена Центром независимой экспертизы собственности в 7,98 млрд руб. (с учетом обременения общей площадью 27 га в виде охранных зон газопровода, ЛЭП и Москвы-реки).

Участки пытались продать еще с апреля 2017 г. Тогда за них просили 7,98 млрд руб., но за эту сумму и даже дешевле покупателей не находилось. Трижды торги приходилось отменять. Последние стартовали 7 ноября с 3,591 млрд руб., каждые три дня цена снижалась на 20%. В открытых торгах также участвовала компания «СА риэлти & девелопмент».

Просто счастливчик

Иван Палихата – младший брат президента инвестфонда Legacy Square Capital, издателя журнала Inс. в России и спонсора президентской кампании Ксении Собчак Владимира Палихаты. Покупатель – «просто счастливчик», комментирует гендиректор группы «Земер» Илья Терентьев: «Продажа такого крупного массива земли – уникальное событие». На Рублевке и на Новой Риге столько земель уже нет. Кроме того, она куплена существенно дешевле рынка – всего по 21 000 руб. за сотку: это розничная стоимость земли сельхозназначения под дачное строительство в 80 км от МКАД по Новорязанскому или Каширскому шоссе, отмечает он. По оценке Терентьева, оптом адекватная стартовая цена – 6–7 млрд руб. с торговлей до 5 млрд руб.: «Можно земли нарезать на участки по 10 соток, распродать в розницу и стать богатейшим человеком – за 10–15 лет». Эту землю на Рублево-Успенском шоссе он оценивает в $20 000–40 000 за сотку при грамотном планировании территории.

Это удачная покупка, но предстоит большой и тернистый путь, требующий значительных инвестиций, говорит гендиректор Geo Development Максим Лещев, который в 2015 г. оценивал для РБК рыночную стоимость этих земель в 7 млрд руб., отметив их низкую ликвидность: «С тех пор ситуация на рынке значительно ухудшилась». Через своего помощника Иван Палихата передал «Ведомостям», что землю приобрел в собственных интересах, покупкой доволен, а по развитию земли сейчас изучает «разные варианты».

При чем тут Мотылев

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