Андрей Гордеев / Ведомости

Кандидат в президенты Ксения Собчак назвала некоторых своих спонсоров.

Телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты, раскрыла на пресс-конференции во вторник спонсоров своей предвыборной кампании – тех, кто согласился на огласку. Сумм пожертвований Собчак не назвала, сообщив лишь, что сама внесла в свой избирательный фонд 19 млн руб. и планирует довести эту сумму до 40 млн руб. (максимально допустимая сумма собственных средств кандидата).

Среди спонсоров телеведущая назвала издателя американского журнала Inс. в России Владимира Палихату, петербургского предпринимателя-транспортника, гендиректора «Онего шипинга» Александра Рослякова и спонсора «Новой газеты», основателя Yota Devices Сергея Адоньева. «Без него, возможно, кампания бы не состоялась», – сказала Собчак об Адоньеве, одном из сооснователей мобильного оператора «Скартел» (бренд Yota). СМИ ошибочно связывают Адоньева с руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым, подчеркнула Собчак: «Хочу сразу сказать тем, кто не занимается фактчекингом: он продал Yota три года назад». Это так, однако Адоньеву до сих пор принадлежит доля в Yota Devices – разработчике смартфона YotaPhone.

Кроме того, спонсорами Собчак стали девелопер, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов, ювелир, основатель бренда Yana Яна Расковалова, бывший замдиректора Федеральной службы налоговой полиции Анатолий Цыбулевский и президент издательского дома ACMG, издатель российского Forbes Александр Федотов.

Палихата подтвердил «Ведомостям», что проспонсировал кампанию Собчак, но сумму раскрывать не стал. О том, что Федотов станет спонсором Собчак, Forbes написал в начале февраля, сумма пожертвований не раскрывалась.

Собчак также пообещала продолжать добиваться снятия с выборов президента Владимира Путина, хотя Верховный суд уже отклонил ее иск. «Мы использовали Верховный суд как громкоговоритель: что конституционный предел был перейден, что два [президентских] срока означают именно два срока, а не три, четыре или пять, в каком порядке бы эти сроки ни шли», – пояснила Собчак. Рассказала она и о сборе подписей в регионах: «Нам говорили, что нельзя создать сеть из 50 штабов так быстро. Но мы создали». Комитет гражданских инициатив ранее указывал, что многие штабы Собчак в регионах состоят из активистов «Открытой России». Руководитель сети региональных штабов Собчак Тимур Валеев пояснил, что штабы были открыты на базе «Открытой России», партии «Гражданская инициатива», от которой выдвигалась телеведущая, и других оппозиционных сил. По словам Валеева, на сбор подписей потрачено 34,8 млн руб.

Кроме того, телеведущая призвала президента участвовать в дебатах: «То, что Владимир Путин в них не участвует, – показатель того, что выборы не совсем честные <...> Если он презирает своих оппонентов, то зачем он вообще участвует в выборах?» Собчак также попросила «Первый канал» перенести дебаты на более удобное время и раскритиковала законодательный запрет на появление в агитационных роликах «живых людей»: «Мы что, должны показывать общество с масками на лицах? Моя кампания как раз про живых людей».

Обнародованный Собчак список спонсоров не дает представления об элитах, которые ее поддерживают, считает политолог Евгений Минченко. Среди них нет представителей крупного олигархического бизнеса, но при этом названы не все спонсоры, а скорее те, кто не очень зависит от государства и не побоялся засветиться, полагает эксперт. Имен самых крупных спонсоров мы, скорее всего, не узнаем, говорит Минченко. По его мнению, для предполагаемого электората Собчак названные ею спонсоры знаковыми не являются.