Как СМИ рассказывают о кандидатах в президенты

По упоминаемости на федеральных телеканалах Путин вне конкуренции, но по другим кандидатам ситуация заметно отличается Андрей Гордеев / Ведомости

Выдвижение Владимира Путина на четвертый срок и текущая деятельность в декабре освещались в СМИ активнее, чем его избирательная кампания в начале 2018 г. Это следует из данных об упоминаемости кандидатов в президенты, предоставленных «Ведомостям» компанией «Медиалогия». С 27 ноября по 3 декабря Путин упоминался в СМИ 77 009 раз, на следующей неделе, когда объявил о выдвижении, – уже 94 366 раз, а еще через неделю число упоминаний увеличилось до 121 753 и до конца года не опускалось ниже 100 000. Но в январе – феврале упоминаемость президента заметно упала и – без учета затишья в первые дни января – варьировалась от 80 000 до 95 000 публикаций (пик пришелся на неделю 29 января – 4 февраля, когда кандидаты сдавали подписи в Центризбирком).

Своих конкурентов Путин превосходит почти на порядок. Например, для занимающих 2–3-е места телеведущей Ксении Собчак (67 686 упоминаний за два месяца кампании) и выдвиженца КПРФ Павла Грудинина (60 911) самой удачной оказалась неделя с 5 по 11 февраля, когда проходила регистрация кандидатов: тогда Собчак были посвящены 10 613 публикаций, Грудинину – 10 374. При этом кандидат от КПРФ стартовал почти с нуля – до середины декабря у него было всего 200–300 упоминаний в неделю.

Позитив и негатив

Медиаиндекс, при расчете которого учитываются позитивный или негативный контекст, влиятельность источника информации и другие параметры, дает несколько иную картину. Тут Грудинин уступает и Собчак, и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, а на неделе с 5 по 11 февраля выдвиженца КПРФ обогнал и бизнес-омбудсмен Борис Титов с его лондонским списком бизнесменов, желающих вернуться в Россию. О Грудинине негативных сообщений больше, чем о других кандидатах, поясняет пиар-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская.

Поводы для негативных оценок нашлись у всех кандидатов. Например, в минус Грудинину пошли новости об обнаруженных у него зарубежных счетах и о падении рейтинга. В негатив Собчак эксперты записали ее заявление о «неполноценности» жителей Крыма и сообщения о росте ее антирейтинга до 90%. Медиаиндекс Григория Явлинского («Яблоко») понизили новости о том, что Собчак обходит его по популярности, и обвинения со стороны Алексея Навального в подделке 60% подписей. Наконец, против Путина сыграло требование Собчак снять его с выборов и заявления экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о возможной роли Кремля в допинг-скандале.

По упоминаемости на федеральных телеканалах Путин тоже вне конкуренции, но по другим кандидатам ситуация заметно отличается. За два месяца кампании второе место занимает Жириновский (805 упоминаний), далее идут Грудинин (565), Титов (497) и Явлинский (471), Собчак - лишь шестая (445).

КПРФ в ежедневном режиме отслеживает медиаиндекс Грудинина, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Например, 15 февраля 78% теленовостей о нем были негативными, отмечает коммунист: «Телеканалы дают наибольшую долю в медиаиндексе. У всех сообщения нейтрально-положительные, кроме Грудинина: до 80% негативных сюжетов в информпрограммах. На рейтинг это тоже влияет, больше всего внушаемы женщины пенсионного возраста. Грудинин покусился на путинский электорат, «мягкие путинцы» начали переходить к нему, а этого не хотят допустить».

После начала кампании СМИ стали сдержаннее в оценках и это продолжится и в ходе агитации на ТВ, ведь «жалобы в ЦИК на негативное освещение никто не отменял», считает пресс-секретарь штаба Собчак Ксения Чудинова: «Заседание в Верховном суде, когда Собчак требовала снять Путина с выборов, ни один из телеканалов не показал. Но мы им спуску не даем – если не будут давать эфир, будем жаловаться в ЦИК, у нас такая стратегия борьбы».

Кто виноват

Даже данные «Медиалогии» показывают, что у Путина нет преимущества в СМИ, так как освещение его деятельности снизилось, полагает политолог Глеб Кузнецов: «Сказываются ограничения, связанные с избирательной кампанией. С другой стороны, Путин президентом быть не перестал, поэтому было бы странно сравнивать его медиаактивность с другими кандидатами». Эксперт не считает, что в отношении Грудинина ведется какая-то особая кампания: «О той же Собчак гораздо больше информации. А Грудинин – человек новый, теперь он всем интересен, и его биография обсасывается со всех сторон – обычные издержки крупного политика». Если человек ведет активный бизнес и замешан в массе скандалов, то естественно, что все это будет перетряхиваться, добавляет Кузнецов: «Но говорить, что против него ведется контркампания, – это смешно. [Дональда] Трампа тоже разбирали со всех сторон, а он избрался президентом [США]».

Против Грудинина ведется информационная кампания и никто из нее секрета не делает, возражает политолог Михаил Виноградов: «С одной стороны, она бьет по Грудинину, а с другой – повышает его известность. Вопрос в том, способен ли его штаб воспользоваться общим хайпом». Путин в декабре действительно был более заметен, чем в 2018 г., согласен эксперт: «Его выдвижение было большей новостью, чем сама кампания, она порой сводится к официальной хронике. Со стороны штаба Путина информационного нагнетания тоже нет, возможно, это будет ближе к марту, поскольку иначе к дню голосования может быть усталость от кампании». При этом мощного нагнетания ожиданий от президентской кампании на телевидении нет, подчеркивает Виноградов: «Ощущение, что госканалы отрабатывают предвыборную кампанию формально. Внешнеполитическая повестка по-прежнему привычнее, а внутриполитическая требует обращения к внутренним проблемам, которые не всегда имеют хорошее решение».