Во время предвыборной кампании телеканалу надо действовать «с должной степенью осмотрительности», считает Памфилова

Кадр из фильма Оливера Стоуна «Путин»

Центризбирком предложил «Первому каналу» отложить показ фильма «Путин» до окончания голосования на президентских выборах, передает корреспондент «Ведомостей». С формальной точки зрения Центризбирком не нашел в действиях телеканала незаконной агитации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова: фильм Оливера Стоуна не содержит призывов голосовать, не содержит описания последствий избрания или неизбрания кандидата, положенные в его основу интервью не сопровождаются позитивными или негативными комментариями, а в действиях «Первого канала» отсутствует агитационная цель.

Тем не менее в период избирательной кампании «Первому каналу» «необходимо действовать с должной степенью осмотрительности», чтобы не возникало вопросов по поводу того, как идет избирательная кампания, подчеркнула Памфилова. А судя по поступающим в ЦИК обращениям, они возникают, заметила Памфилова.

«Первый канал» пока не получил документов из ЦИК, сообщил «Ведомостям» представитель телекомпании и отказался от других комментариев.

«Путин» - это четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна. Как утверждается на сайте телеканала, Стоун получил «беспрецедентные возможности для общения» с российским президентом. Премьера фильма прошла на «Первом канале» в июне 2017 г. По данным MediaScope, «Путин» стал самым популярным сериалом на российском телевидении в прошлом году: каждую из серий в среднем посмотрел каждый четвертый россиянин старше четырех лет, включивший в то время телевизор (данные MediaScope по городам России с населением более 100 000 человек).

Повторно показать фильм «Первый канал» решил с 12 по 15 февраля. В среду вечером в эфир должна выйти третья серия «Путина».

Решение «Первого канала» показать фильм Оливера Стоуна за месяц до президентских выборов вызвало претензии у партии «Яблоко», которая выдвинула Григория Явлинского в качестве кандидата. В понедельник лидер «Яблока» Эмилия Слабунова направила в ЦИК обращение с просьбой принять меры для предотвращения показа фильма. Слабунова увидела в действиях «Первого канала» признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ: изготовление и демонстрация фильма не оплачены из избирательного фонда Владимира Путина, к тому же фильм покажут в дни, когда предвыборная агитация на телеканалах запрещена, указывала она в обращении.

Жалобу в ЦИК из-за показа фильма «Путин» также направил штаб другого кандидата - Ксении Собчак. Как утверждается на ее предвыборном сайте, фильм содержит агитационные материалы и в действиях сотрудников телеканала может быть состав административного правонарушения по ст. 5.5 КоАП (нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, референдумов).

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил «Ведомостям», что телеканалы не согласовывают с Кремлем свою редакционную политику.

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