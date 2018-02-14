Центризбирком предложил «Первому каналу» отложить показ фильма «Путин»
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Центризбирком предложил «Первому каналу» отложить показ фильма «Путин» до окончания голосования на президентских выборах, передает корреспондент «Ведомостей». С формальной точки зрения Центризбирком не нашел в действиях телеканала незаконной агитации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова: фильм Оливера Стоуна не содержит призывов голосовать, не содержит описания последствий избрания или неизбрания кандидата, положенные в его основу интервью не сопровождаются позитивными или негативными комментариями, а в действиях «Первого канала» отсутствует агитационная цель.
Тем не менее в период избирательной кампании «Первому каналу» «необходимо действовать с должной степенью осмотрительности», чтобы не возникало вопросов по поводу того, как идет избирательная кампания, подчеркнула Памфилова. А судя по поступающим в ЦИК обращениям, они возникают, заметила Памфилова.
«Первый канал» пока не получил документов из ЦИК, сообщил «Ведомостям» представитель телекомпании и отказался от других комментариев.
«Путин» - это четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна. Как утверждается на сайте телеканала, Стоун получил «беспрецедентные возможности для общения» с российским президентом. Премьера фильма прошла на «Первом канале» в июне 2017 г. По данным MediaScope, «Путин» стал самым популярным сериалом на российском телевидении в прошлом году: каждую из серий в среднем посмотрел каждый четвертый россиянин старше четырех лет, включивший в то время телевизор (данные MediaScope по городам России с населением более 100 000 человек).
Повторно показать фильм «Первый канал» решил с 12 по 15 февраля. В среду вечером в эфир должна выйти третья серия «Путина».
Решение «Первого канала» показать фильм Оливера Стоуна за месяц до президентских выборов вызвало претензии у партии «Яблоко», которая выдвинула Григория Явлинского в качестве кандидата. В понедельник лидер «Яблока» Эмилия Слабунова направила в ЦИК обращение с просьбой принять меры для предотвращения показа фильма. Слабунова увидела в действиях «Первого канала» признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ: изготовление и демонстрация фильма не оплачены из избирательного фонда Владимира Путина, к тому же фильм покажут в дни, когда предвыборная агитация на телеканалах запрещена, указывала она в обращении.
Жалобу в ЦИК из-за показа фильма «Путин» также направил штаб другого кандидата - Ксении Собчак. Как утверждается на ее предвыборном сайте, фильм содержит агитационные материалы и в действиях сотрудников телеканала может быть состав административного правонарушения по ст. 5.5 КоАП (нарушение порядка участия средств массовой информации в информационном обеспечении выборов, референдумов).
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил «Ведомостям», что телеканалы не согласовывают с Кремлем свою редакционную политику.