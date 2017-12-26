Кто выдвинул Путина в президенты
Инициативная группа единогласно поддержала выдвижение нынешнего главы государства
Члены инициативной группы единогласно поддержали выдвижение действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах-2018
1/25
На фото певец Михаил Боярский
2/25
На фото актер Гарик Харламов
3/25
На фото пианист Денис Мацуев
4/25
На фото певица Полина Гагарина
5/25
На фото певица Валерия
6/25
На фото певец Николай Расторгуев
7/25
На фото бывший боксер, депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев
8/25
На фото музыкант Сергей Мазаев
9/25
На фото актер Владимир Машков
10/25
На фото президент Международного союза КВН Александр Масляков
11/25
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон
12/25
На фото член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк
13/25
На фото вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
14/25
На фото лидер эсеров Сергей Миронов
15/25
На фото президент РСПП Александр Шохин (справа)
16/25
На фото первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко
17/25
На фото заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий
18/25
На фото член комитета Госдумы по международным делам Александр Карелин
19/25
На фото руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева
20/25
При голосовании попросили встать всех, кто «за», а потом спросили, нет ли голосующих против или воздержавшихся. Таких людей не нашлось, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места события
21/25
Собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Путина на четвертый президентский срок проходило на территории ВДНХ, в павильоне 57 «Россия - моя история»
22/25
Группа по выдвижению Путина насчитывает 668 человек - такое количество людей зарегистрировались перед началом собрания
23/25
Действующий президент идет на очередные выборы президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей
24/25
В поддержку выдвижения должна быть сформирована инициативная группа в количестве не менее 500 человек. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК до 7 января. Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 г.
25/25
Самые популярные галереи