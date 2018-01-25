Сопредседатель штаба Путина хочет отсудить у СМИ 65 млн рублей

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Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко
Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС
Ректор Санкт-Петербургского Горного университета, сопредседатель штаба кандидата в президенты Владимира Путина и совладелец «Фосагро» Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Transparency International, «Деловому Петербургу», нескольким журналистам и сайту «Оффшорам-нет.ру», говорится в сообщении на сайте Transparency. Иск подан в сентябре прошлого года в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.
В общей сложности Литвиненко требует от изданий и журналистов 65 млн руб. От Transparency International он рассчитывает получить 30 млн руб. компенсации, от «Делового Петербурга» - 20 млн руб., от «Оффшорам-нет.ру» - 10 млн руб., от журналистов «Делового Петербурга» Ирины Панкратовой, Натальи Ковтун и Надежды Федоровой он рассчитывает получить совокупно 5 млн руб.
Как указано в сообщении Transparency International, претензии Литвиненко вызвали расследования этих ресурсов о сделках с недвижимостью Литвиненко. По версии СМИ, ряд таких сделок Литвиненко заключал в качестве ректора Горного университета, и именно в их результате на университетской земле на Васильевском острове вместо новых лабораторных и учебных помещений появился элитный жилой комплекс.
27 декабря 2016 г. Transparency International опубликовала расследование под названием «Миллиардер с горы: Как Горный университет построил элитное жилье вместо научно-лабораторного комплекса». Его авторы утверждают, что часть площадей в жилом комплексе стоимостью 20 млрд руб. оказалась в собственности коммерческих структур, аффилированных с Литвиненко.
До этого у «Делового Петербурга» вышла серия расследований «Как земли и здания стоимостью 7 млрд рублей переходили от Горного университета к людям, близким к ректору вуза Владимиру Литвиненко» в ноябре 2016 г. Авторы расследования утверждают, что после ряда операций с недвижимостью «близкие к ректору структуры обзавелись активами стоимостью около 7 млрд рублей в поселке Солнечное у Финского залива, на Васильевском острове и на Миллионной улице».
Литвиненко подал иск к изданиям еще 26 сентября, но в «в силу специфики работы судов и почты, материалы нам стали доступны только вчера», говорится в сообщении Transparency International. Суд уже трижды пытался провести предварительное заседание, но каждый раз оно откладывалось: первое было отложено из-за неявки ответчика, два других заседания были отложены по неизвестным причинам. Следующее предварительное заседание назначено на 20 февраля 2017 г.
О том, что Литвиненко назначен сопредседателем предвыборного штаба Путина, стало известно 25 января. Литвиненко известен как человек, под руководством которого когда-то защитил кандидатскую диссертацию президент Путин. В 2016 г. ректор стал долларовым миллиардером, доведя в апреле 2016 г. свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций.
Представители «Делового Петербурга» и штаба Путина отказались от комментариев, представитель Горного университета не смог оперативно предоставить комментарий на запрос «Ведомостей».
Кто еще будет агитировать за Путина
Евгений Разумный / Ведомости
Илья Авербух. Знаменитый российский фигурист (танцы на льду), призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России. Впервые включен в список доверенных лиц Путина. Кандидатов в список избирательному штабу Путина предлагали общественные организации, а кандидат лично изучал списки, вычеркивая некоторых людей, рассказывал ранее «Ведомостям» собеседник в штабе. Скольких кандидатов в доверенные лица Путин исключил из списков, собеседник не уточнил. Причин исключения кандидатов в доверенные лица Путин, по словам источника, никогда не объясняет
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Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС
Сергей Безруков. Актер театра и кино, режиссер, продюсер и сценарист. Народный артист России, худрук московского Губернского драматического театра. На президентских выборах 2012 года в списке доверенных лиц Путина отсутствовал. В этот раз участвовал и в инициативной группе, выдвинувшей Путина в президенты. После того собрания говорил «Ведомостям», что готов стать доверенным лицом Путина
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Евгений Разумный / Ведомости
Михаил Боярский. Знаменитый советский и российский артист, певец и телеведущий. Заслуженый и народный артист РСФСР. Ранее уже участвовал в избирательных кампаниях Владимира Путина, в частности, присутствовал в списке доверенных лиц на выборах 2012 года. Боярский был включен в первый список доверенных лиц Путина, который был зарегистрирован неделю назад, рассказал «Ведомостям» близкий к штабу Путина собеседник. Однако Боярского вместе еще с несколькими участниками списка ЦИК сразу не зарегистрировал, он появился в списке доверенных лиц только 22 января. Причину задержки с регистрацией артиста собеседник «Ведомостей» не уточнил, не называли ее и в ЦИК
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Евгений Разумный / Ведомости
Федор Бондарчук. Кинорежиссер, продюсер, актер, телеведущий. Председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Член высшего совета партии «Единая Россия». Не в первый раз в списке доверенных лиц Путина – был в списке и в 2012 году
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Сергей Бертов / Интерпресс / ТАСС
Олег Газманов. Певец, композитор, поэт. Имеет оба высших звания, предусмотренных для деятелей культуры в России: заслуженный и народный артист России. В число доверенных лиц Путина включен впервые
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Евгений Разумный / Ведомости
Валерий Гергиев. Советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра. Герой труда, народный артист России, трехкратный лауреат Государственной премии. Участвовал в избирательных кампаниях Путина и прежде, в частности, был в списке доверенных лиц на выборах 2012 года
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Федор Емельяненко. Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам. Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо. Прежде в списке доверенных лиц Путина не присутствовал
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Максим Стулов / Ведомости
Сергей Карякин. Шахматист, заслуженный мастер спорта Украины и России. Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу. В списке доверенных лиц Путина впервые
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Евгений Разумный / Ведомости
Василий Лановой. Актер театра и кино, Народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Председатель попечительского совета поддерживаемой Путиным акции «Бессмертный полк». Прежде доверенным лицом Путина не был
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Alexander Zemlianichenko / AP
Андрей Михалков (Кончаловский). Советский, российский и американский кинорежиссер. Народный артист РСФСР, двухкратный обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Прежде в списке доверенных лиц Путина не присутствовал
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Alexander Zemlianichenko Jr. / AP
Никита Михалков. Актер, кинорежиссер, продюсер. Председатель Союза кинематографистов России, трехкратный лауреат Государственной премии России. Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар». Был зарегистрирован доверенным лицом Путина на выборах 2012 года. В 2007 году вместе с соавторами написал Путину письмо с призывом остаться на третий президентский срок (что не разрешено Конституцией России)
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Евгений Разумный / Ведомости
Виктория Цыганова. Советская и российская певица, композитор. В предыдущем списке доверенных лиц Путина не присутствовала
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Максим Туманов / ТАСС
Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана, управлявший республикой почти 20 лет – с 1991 по 2010 год. С 2010 года – Государственный советник Татарстана. Один из немногих профессиональных политиков в списке доверенных лиц Путина. В том же качестве участвовал в президентской избирательной кампании и в 2012 году