Сопредседатель штаба Путина хочет отсудить у СМИ 65 млн рублей

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко Евгений Степанов / Интерпресс / ТАСС

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета, сопредседатель штаба кандидата в президенты Владимира Путина и совладелец «Фосагро» Владимир Литвиненко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Transparency International, «Деловому Петербургу», нескольким журналистам и сайту «Оффшорам-нет.ру», говорится в сообщении на сайте Transparency. Иск подан в сентябре прошлого года в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга.

В общей сложности Литвиненко требует от изданий и журналистов 65 млн руб. От Transparency International он рассчитывает получить 30 млн руб. компенсации, от «Делового Петербурга» - 20 млн руб., от «Оффшорам-нет.ру» - 10 млн руб., от журналистов «Делового Петербурга» Ирины Панкратовой, Натальи Ковтун и Надежды Федоровой он рассчитывает получить совокупно 5 млн руб.

Как указано в сообщении Transparency International, претензии Литвиненко вызвали расследования этих ресурсов о сделках с недвижимостью Литвиненко. По версии СМИ, ряд таких сделок Литвиненко заключал в качестве ректора Горного университета, и именно в их результате на университетской земле на Васильевском острове вместо новых лабораторных и учебных помещений появился элитный жилой комплекс.

27 декабря 2016 г. Transparency International опубликовала расследование под названием «Миллиардер с горы: Как Горный университет построил элитное жилье вместо научно-лабораторного комплекса». Его авторы утверждают, что часть площадей в жилом комплексе стоимостью 20 млрд руб. оказалась в собственности коммерческих структур, аффилированных с Литвиненко.

До этого у «Делового Петербурга» вышла серия расследований «Как земли и здания стоимостью 7 млрд рублей переходили от Горного университета к людям, близким к ректору вуза Владимиру Литвиненко» в ноябре 2016 г. Авторы расследования утверждают, что после ряда операций с недвижимостью «близкие к ректору структуры обзавелись активами стоимостью около 7 млрд рублей в поселке Солнечное у Финского залива, на Васильевском острове и на Миллионной улице».

Литвиненко подал иск к изданиям еще 26 сентября, но в «в силу специфики работы судов и почты, материалы нам стали доступны только вчера», говорится в сообщении Transparency International. Суд уже трижды пытался провести предварительное заседание, но каждый раз оно откладывалось: первое было отложено из-за неявки ответчика, два других заседания были отложены по неизвестным причинам. Следующее предварительное заседание назначено на 20 февраля 2017 г.

О том, что Литвиненко назначен сопредседателем предвыборного штаба Путина, стало известно 25 января. Литвиненко известен как человек, под руководством которого когда-то защитил кандидатскую диссертацию президент Путин. В 2016 г. ректор стал долларовым миллиардером, доведя в апреле 2016 г. свою долю в одном из крупнейших в мире производителе удобрений, компании «Фосагро», до 19,35% акций.

Представители «Делового Петербурга» и штаба Путина отказались от комментариев, представитель Горного университета не смог оперативно предоставить комментарий на запрос «Ведомостей».

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