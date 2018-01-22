Демократия

Кто еще будет агитировать за Владимира Путина

Самые известные из 154 новых доверенных лиц кандидата
22 января ЦИК зарегистрировал еще 154 доверенных лица Владимира Путина, который баллотируется на четвертый президентский срок. Второй список доверенных лиц Путина гораздо более «звездный», чем первый: 36 из 154 участников списка известны всей России. Большинство знаменитостей были доверенными лицами и прежде, некоторые включены в этот список впервые. Новые доверенные лица Путина – в фотогалерее «Ведомостей»
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