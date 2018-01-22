Кто еще будет агитировать за Владимира Путина

Евгений Разумный / Ведомости

Михаил Боярский. Знаменитый советский и российский артист, певец и телеведущий. Заслуженый и народный артист РСФСР. Ранее уже участвовал в избирательных кампаниях Владимира Путина, в частности, присутствовал в списке доверенных лиц на выборах 2012 года. Боярский был включен в первый список доверенных лиц Путина, который был зарегистрирован неделю назад, рассказал «Ведомостям» близкий к штабу Путина собеседник. Однако Боярского вместе еще с несколькими участниками списка ЦИК сразу не зарегистрировал, он появился в списке доверенных лиц только 22 января. Причину задержки с регистрацией артиста собеседник «Ведомостей» не уточнил, не называли ее и в ЦИК

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