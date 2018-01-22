Кто еще будет агитировать за Владимира Путина
Самые известные из 154 новых доверенных лиц кандидата
22 января ЦИК зарегистрировал еще 154 доверенных лица Владимира Путина, который баллотируется на четвертый президентский срок. Второй список доверенных лиц Путина гораздо более «звездный», чем первый: 36 из 154 участников списка известны всей России. Большинство знаменитостей были доверенными лицами и прежде, некоторые включены в этот список впервые. Новые доверенные лица Путина – в фотогалерее «Ведомостей»
Илья Авербух. Знаменитый российский фигурист (танцы на льду), призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России. Впервые включен в список доверенных лиц Путина. Кандидатов в список избирательному штабу Путина предлагали общественные организации, а кандидат лично изучал списки, вычеркивая некоторых людей, рассказывал ранее «Ведомостям» собеседник в штабе. Скольких кандидатов в доверенные лица Путин исключил из списков, собеседник не уточнил. Причин исключения кандидатов в доверенные лица Путин, по словам источника, никогда не объясняет
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Сергей Безруков. Актер театра и кино, режиссер, продюсер и сценарист. Народный артист России, худрук московского Губернского драматического театра. На президентских выборах 2012 года в списке доверенных лиц Путина отсутствовал. В этот раз участвовал и в инициативной группе, выдвинувшей Путина в президенты. После того собрания говорил «Ведомостям», что готов стать доверенным лицом Путина
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Михаил Боярский. Знаменитый советский и российский артист, певец и телеведущий. Заслуженый и народный артист РСФСР. Ранее уже участвовал в избирательных кампаниях Владимира Путина, в частности, присутствовал в списке доверенных лиц на выборах 2012 года. Боярский был включен в первый список доверенных лиц Путина, который был зарегистрирован неделю назад, рассказал «Ведомостям» близкий к штабу Путина собеседник. Однако Боярского вместе еще с несколькими участниками списка ЦИК сразу не зарегистрировал, он появился в списке доверенных лиц только 22 января. Причину задержки с регистрацией артиста собеседник «Ведомостей» не уточнил, не называли ее и в ЦИК
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Федор Бондарчук. Кинорежиссер, продюсер, актер, телеведущий. Председатель совета директоров ОАО «Ленфильм». Член высшего совета партии «Единая Россия». Не в первый раз в списке доверенных лиц Путина – был в списке и в 2012 году
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Олег Газманов. Певец, композитор, поэт. Имеет оба высших звания, предусмотренных для деятелей культуры в России: заслуженный и народный артист России. В число доверенных лиц Путина включен впервые
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Валерий Гергиев. Советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра. Герой труда, народный артист России, трехкратный лауреат Государственной премии. Участвовал в избирательных кампаниях Путина и прежде, в частности, был в списке доверенных лиц на выборах 2012 года
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Федор Емельяненко. Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам. Заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо. Прежде в списке доверенных лиц Путина не присутствовал
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Сергей Карякин. Шахматист, заслуженный мастер спорта Украины и России. Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу. В списке доверенных лиц Путина впервые
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Василий Лановой. Актер театра и кино, Народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Председатель попечительского совета поддерживаемой Путиным акции «Бессмертный полк». Прежде доверенным лицом Путина не был
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Андрей Михалков (Кончаловский). Советский, российский и американский кинорежиссер. Народный артист РСФСР, двухкратный обладатель премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Прежде в списке доверенных лиц Путина не присутствовал
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Никита Михалков. Актер, кинорежиссер, продюсер. Председатель Союза кинематографистов России, трехкратный лауреат Государственной премии России. Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар». Был зарегистрирован доверенным лицом Путина на выборах 2012 года. В 2007 году вместе с соавторами написал Путину письмо с призывом остаться на третий президентский срок (что не разрешено Конституцией России)
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Виктория Цыганова. Советская и российская певица, композитор. В предыдущем списке доверенных лиц Путина не присутствовала
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Минтимер Шаймиев. Первый президент Татарстана, управлявший республикой почти 20 лет – с 1991 по 2010 год. С 2010 года – Государственный советник Татарстана. Один из немногих профессиональных политиков в списке доверенных лиц Путина. В том же качестве участвовал в президентской избирательной кампании и в 2012 году
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