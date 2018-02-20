Кто спонсирует предвыборную кампанию Ксении Собчак

Валерий Левитин / РИА Новости

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала спонсоров предвыборной кампании. По ее словам, она раскрыла только тех людей, которые на это согласились, а также тех, кто не требовал от нее «никаких лоббистских условий». На фото: девелопер, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и ювелир, основатель бренда Yana Яна Расковалова

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