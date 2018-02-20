Кто спонсирует предвыборную кампанию Ксении Собчак
Кандидат в президенты раскрыла только тех людей, которые на это согласились
Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала спонсоров предвыборной кампании. По ее словам, она раскрыла только тех людей, которые на это согласились, а также тех, кто не требовал от нее «никаких лоббистских условий». На фото: девелопер, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и ювелир, основатель бренда Yana Яна Расковалова
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Предприниматель-транспортник, владелец и гендиректор «Онего шипинг» Александр Росляков, известный участием в проекте телеканала «Пятница» про миллионеров, которые делают добрые дела. Росляков входит в попечительский совет Российской федерации серфинга
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Сооснователь мобильного оператора «Скартел» (бренд Yota) Сергей Адоньев. Сейчас ему принадлежит доля в разработчике смартфона Yotaphone компании Yota Devices
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Издатель американского журнала Inс. в России Владимир Палихата
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Издатель российского Forbes Александр Федотов
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Бывший замдиректора Федеральной службы налоговой полиции Анатолий Цыбулевский
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