В ЕСПЧ подали первый иск о сносе самостроя в Москве

Жалобу подало ООО «Созидание». Эта компания владела торговым центром у станции метро «Южная» anorexia22 / Фотки.Яндекс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первый иск в связи со сносом в Москве торговых объектов, которые власти признали самостроем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Рубена Маркарьяна, представляющего интересы владельца здания. По словам юриста, суд жалобу «о неправомерном сносе объекта недвижимости в «ночь длинных ковшей» принял.

Жалобу подало ООО «Созидание». Эта компания владела торговым центром у станции метро «Южная». Ответчик по иску - Россия, следует из слов адвоката. Истец ссылается на основополагающие принципы защиты прав собственности от произвола. По словам адвоката, право собственности компании на недвижимость подтвердили суды. Но здание торгового центра было «уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты», сказал Маркарьян. Он также отметил, что снесенное здание было прочным и не создавало угрозу безопасности граждан или экологии.

В 2016 г. «Созидание» подало иск в суд и попыталось взыскать с правительства Москвы, префектуры Южного административного округа и ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» убытки в размере 1,806 млрд руб. Арбитражный суд Москвы отклонил это требование 9 сентября 2016 г., затем этот отказ подтвердили и другие инстанции. В июне 2017 г. иск отклонил Верховный суд России.

В суде представители мэрии отмечали, что объект «Созидания» был построен незаконно, находился на «красных линиях» и на территории охранной зоны метрополитена. 11 февраля 2016 г. мэр Москвы Сергей Собянин назвал снос торговых ларьков «наглядным примером того, что в России не продаются правда, наследие, история нашей страны», и заявил, что нельзя «прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем».

С февраля 2016 г. в Москве прошли уже несколько серий сноса торговых объектов, которые власти считают самостроем. Собственники возражали, что имели разрешение на строительство. Последняя, пятая волна была анонсирована в августе 2017 г.

Еще до начала первой волны сноса Верховный суд России признал законным постановление столичной мэрии о сносе самовольных построек, отказав нескольким заявителям в удовлетворении их жалоб на внесение в реестр самостроя.

Первая «Ночь длинных ковшей» в Москве, февраль 2016 года