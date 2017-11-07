В ЕСПЧ подали первый иск о сносе самостроя в Москве

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Жалобу подало ООО «Созидание». Эта компания владела торговым центром у станции метро «Южная»
anorexia22 / Фотки.Яндекс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первый иск в связи со сносом в Москве торговых объектов, которые власти признали самостроем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Рубена Маркарьяна, представляющего интересы владельца здания. По словам юриста, суд жалобу «о неправомерном сносе объекта недвижимости в «ночь длинных ковшей» принял.
Жалобу подало ООО «Созидание». Эта компания владела торговым центром у станции метро «Южная». Ответчик по иску - Россия, следует из слов адвоката. Истец ссылается на основополагающие принципы защиты прав собственности от произвола. По словам адвоката, право собственности компании на недвижимость подтвердили суды. Но здание торгового центра было «уничтожено ковшом экскаватора без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты», сказал Маркарьян. Он также отметил, что снесенное здание было прочным и не создавало угрозу безопасности граждан или экологии.
В 2016 г. «Созидание» подало иск в суд и попыталось взыскать с правительства Москвы, префектуры Южного административного округа и ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» убытки в размере 1,806 млрд руб. Арбитражный суд Москвы отклонил это требование 9 сентября 2016 г., затем этот отказ подтвердили и другие инстанции. В июне 2017 г. иск отклонил Верховный суд России.
В суде представители мэрии отмечали, что объект «Созидания» был построен незаконно, находился на «красных линиях» и на территории охранной зоны метрополитена. 11 февраля 2016 г. мэр Москвы Сергей Собянин назвал снос торговых ларьков «наглядным примером того, что в России не продаются правда, наследие, история нашей страны», и заявил, что нельзя «прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем».
С февраля 2016 г. в Москве прошли уже несколько серий сноса торговых объектов, которые власти считают самостроем. Собственники возражали, что имели разрешение на строительство. Последняя, пятая волна была анонсирована в августе 2017 г.
Еще до начала первой волны сноса Верховный суд России признал законным постановление столичной мэрии о сносе самовольных построек, отказав нескольким заявителям в удовлетворении их жалоб на внесение в реестр самостроя.
Первая «Ночь длинных ковшей» в Москве, февраль 2016 года
Е. Разумный / Ведомости
Мэрия отчиталась о завершении сноса большинства строений, признанных властями самостроем. Некоторые крупные объекты — «Пирамида» на Тверской или здание мойки и автосервиса в Выхино (улица Красный Казанец, д. 6, стр. 4, — на фото) — пока целы
1/18
Е. Разумный / Ведомости
Собственник ООО «Корона авто» — мойки и автосервиса на улице Красный Казанец — не готов сносить здание и организовал настоящую оборону. В ней участвуют сотрудники компании. Примерно в двух километрах от мойки находится конюшня, ее развивает и поддерживает «Корона авто». Казаки, которые держат там лошадей, согласились поддержать собственника здания
2/18
Е. Разумный / Ведомости
Оборона помещений на Красном Казанце была организована сразу после ночи массового демонтажа, организованного мэрией. Днем мойка работает в обычном режиме, а вечером перед ней выстраивается строительная техника и патрули
3/18
Е. Разумный / Ведомости
Владельцы «Короны авто» выставили перед зданием покрышки, облитые зажигательной смесью. «Объект будет демонтирован в соответствии со сроками, предусмотренными 829-м постановлением правительсва Москвы», — заявили «Ведомостям» в Госинспекции по недвижимости неделю назад, не уточнив дату сноса
4/18
Е. Разумный / Ведомости
Судебная тяжба о признании комплекса строений самостроем еще не завершена — апелляционная жалоба подана в Верховный суд. «Необходимо дождаться решения суда. Дата рассмотрения пока не назначена», — изменили свое мнение в Госинспекции неделю спустя (цитата по ТАСС). На фото: сотрудники «Короны авто» просматривают видео с камеры наблюдения
5/18
Е. Разумный / Ведомости
Собственник «Короны авто» Светлана Качковская все еще надеется на конструктивный диалог с мэрией, рассказал «Ведомостям» ее представитель
6/18
В. Сункина / Ведомости
«Давай-давай назад, миленький», — с надеждой призывал защитник торговых рядов у метро «Кропоткинская» водителя «Камаза», пока тот сдавал назад. Перед сносом собственники и арендаторы все еще надеялись убедить власти не демонтировать здания. Несколько человек стояли прямо перед ковшом трактора накануне сноса продолжительное время
7/18
ТАСС
В ночь демонтажа владельцы и арендаторы помещений на «Кропоткинской» перегородили въезд тяжелой технике на площадь Пречистенских ворот легковыми автомобилями. Несмотря на то что полиция призвала арендаторов освободить площадь, некоторые из них пытались закрыться в демонтируемых помещениях
8/18
В. Сункина / Ведомости
Не все товары в павильонах у м. «Кропоткинская» были вывезены до сноса, но и это не уберегло имущество
9/18
М. Стулов / Ведомости
В ночь массового демонтажа с 8 на 9 февраля владельцы некоторых павильонов пытались закрыться внутри, чтобы препятствовать сносу. На фото: ларьки на Ленинградском проспекте
10/18
М. Стулов / Ведомости
Строения у м. «Сокол» на Ленинградском проспекте начали демонтировать одними из первых
11/18
М. Стулов / Ведомости
Демонтаж строений на Ленинградском проспекте
12/18
Е. Разумый / Ведомости
Арендаторы помещений на Чистых прудах пытались спешно вывезти товар пред сносом, для многих это стало неожиданностью
13/18
Е. Разумый / Ведомости
Владельцы павильонов у Чистых прудов спасают имущество накануне сноса
14/18
А. Гордеев / Ведомости
У кафе «Шеш-Беш» на Красной Пресне строительная техника выстроилась примерно в 9 вечера 8 февраля. Лишь тогда собственник кафе начал вывозить из него оборудование и посуду
15/18
А. Гордеев / Ведомости
Техника подобралась к «Шеш-Беш» ближе к 1 ночи 9 февраля. С другой стороны здания собственники кафе все еще загружали в транспорт мебель и оборудование
16/18
А. Гордеев / Ведомости
Владельцы снесенного ТЦ «Альбатрос» на «Щелковской» собирались вставать перед бульдозерами, рассказывал «Ведомостям» их представитель. Однако это не помогло сохранить здание, снесенное 9 февраля
17/18
А. Гордеев / Ведомости
Арендаторы вывозили имущество из ТЦ «Альбатрос» прямо накануне сноса