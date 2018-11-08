Финансы / Банки

Россияне перестали забирать деньги из Сбербанка

В октябре госбанк компенсировал сентябрьский отток средств вкладчиков
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Сбербанку удалось компенсировать сентябрьский отток вкладов. В октябре средства физлиц выросли на 1,9% до 12,42 трлн руб., следует из отчетности госбанка по российским стандартам.

В сентябре Сбербанк потерял 1,7% средств населения – по итогам месяца их осталось на 12,19 трлн руб. Активнее всего граждане забирали валюту – отток составил $900 млн. Месяцем ранее россияне забрали из банка еще $1,1 млрд.

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