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Крупнейшие банки упорно повышают ставки рублевых вкладов

Средняя максимальная ставка в них взлетела до отметок конца 2017 года
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Несмотря на то что в октябре ЦБ оставил ключевую ставку без изменения – на уровне 7,5%, средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения продолжает увеличиваться. В первой декаде ноября она достигла 7,18% годовых, следует из опубликованной сегодня статистики Центробанка. За 10 дней рост составил 0,15 процентного пункта (п. п.).

В момент публикации сообщения об этом на сайте ЦБ также появилась информация о ставке во вторую декаду ноября – она составила 7,319%. Но почти сразу эти данные с сайта регулятора исчезли.

Последний раз ставка была такой высокой в конце декабря 2017 года. Еще в середине года максимальная ставка в топ-10 банках составляла 6,3%, напоминает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Михаил Доронкин.

Кто повлиял на ставку

ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку вкладов, исходя из доходности депозитов в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке (РСХБ), Альфа-банке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, «ФК Открытие», Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Из них за первую декаду ноября сразу четыре банка тем или иным образом повысили ставки.

Банк ВТБ поднял доходность розничных вкладов до 8% годовых. Это произошло после появления в банке сезонного вклада с ежемесячной капитализацией дохода сроком 1080 дней и номинальной ставкой 7,2% годовых при дистанционном размещении средств. Прежде максимальная ставка в банке составляла 7,06% годовых и предлагалась при вложении средств онлайн на год.

Банк «Открытие» повысил доходность рублевых вложений на 0,5-0,7 п. п., а максимальная ставка его вклада выросла до 7,25% годовых (7,5% с учета капитализации). Столько банк готов платить при размещении во вклад «Надежный» на год не менее 1,25 млн руб.

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