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Крупнейшие банки включают долларовый пылесос

В них прошло массовое повышения ставок валютных вкладов
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Крупные розничные банки, опасаясь новых международных санкций в отношении России и продолжения оттока средств населения, дружно увеличивают привлекательность депозитов в валюте. За первую половину ноября 10 из топ-30 банков по величине портфеля привлеченных средств населения повысили доходность долларовых вкладов. Лучшие ставки у некоторых из них уже подбираются к 4% годовых. Ряд этих банков также улучшили условия вкладов в евро.

Кто поднял ставки в валюте

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