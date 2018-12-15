Крупнейшие банки «разогрели» ставки рублевых вкладов

Но после повышения ключевой ставки доходность депозитов, скорее всего, не будет расти

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В 2019 г. вкладчики смогут рассчитывать на более щедрые, чем теперь, проценты, полагает директор аналитического департамента «Альпари» Евгений Разумный / Ведомости

В первой половине декабря еще восемь из топ-30 банков по величине портфеля вкладов населения повысили доходность рублевых депозитов. Причем четыре из них – точечно.

Как менялись ставки

В начале месяца ставки базовой линейки вкладов увеличили два банка, данные которых ЦБ учитывает при расчете средней максимальной ставки топ-10 (она к 10 декабря выросла до 7,38%). Промсвязьбанк повысил ставки вкладов сроком от года на 0,2-0,35 п. п. Его максимальная ставка выросла с 7,15 до 7,5%. В Газпромбанке базовые ставки подняли на 0,2-0,75 п. п., а максимальная достигла 7,25% годовых.

Также банк «Уралсиб» повысил ставки на 0,25-1,4 п. п. только по вкладам сроком до года, но максимальная доходность его вкладов сохранилась: 8% годовых (при вложении на 1100 дней 100 000 руб.). В «Ренессанс кредите» ставки выросли на 0,1-0,25 п. п., максимальная – до 8,1% при вложении на 550 дней не менее 30 000 руб. в офисе или до 8,25% (от 5000 руб., онлайн).