Крупнейшие банки запасаются рублями впрок

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По мнению экспертов, крупные банки продолжат повышать ставки вкладов как минимум до Нового года Евгений Разумный / Ведомости

Несмотря на то что в октябре приток рублевых средств населения в банки возобновился (об этом в среду сообщил ЦБ в обзоре ликвидности банковского сектора), крупные розничные банки продолжают повышать ставки вкладов, запасаясь впрок рублевой ликвидностью.

Кто увеличил ставки

С 1 по 18 ноября доходность рублевых вкладов для населения повысили как минимум 15 из топ-30 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения. Одни увеличили ставки стандартных депозитов, другие – на время ввели сезонные вклады с рекордными для себя ставками. Это, в частности, ВТБ, Бинбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк (МКБ), Альфа-банк, «Восточный экспресс банк», Московский индустриальный банк (МИнБ), УБРиР, Почта-банк и др. Сбербанк также поднимал максимальную ставку розничных вкладов с 7,15 до 7,5% годовых, правда, всего на два дня.