ВТБ доплатит вкладчикам за «свежие» деньги
Им предложен депозит с повышенной ставкой для вложения дополнительных сумм
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Максим Стулов / Ведомости
С 23 ноября ВТБ предлагает своим действующим вкладчикам новый рублевый депозит «Лояльный» с повышенным доходом. «Предложение доступно для клиентов, имеющих вклад в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — говорится в сообщении банка.
Ставка нового вклада составляет 7,5% годовых при сроке 180 дней и минимальной сумме 30 000 руб. и не зависит от способа открытия депозита (дистанционно или в офисах), следует из тарифов на сайте банка.
Остальные клиенты в настоящее время могут разместить средства в ВТБ на полгода лишь под 6,4–6,6% годовых в зависимости от вложенной суммы. Такие ставки базовых вкладов действуют в банке после повышения на 0,45–0,55 п. п. в понедельник, 19 ноября.
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