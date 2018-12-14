Зачем ЦБ второй раз за год повысил ключевую ставку. Мнение экспертов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Решение о повышении ставки было связано также с намерением ЦБ вернуться к покупкам валюты Максим Стулов / Ведомости

Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку на 25 б. п. до 7,75%. Одновременно регулятор сообщил, что намерен возобновить закупки иностранной валюты по бюджетному правилу с 15 января 2019 г. Как оценивают решения ЦБ экономисты — в материале «Ведомостей».

Владимир Тихомиров, главный экономист БКC:

«Решение ЦБ носит упреждающий характер, не является отражением серьезного ухудшения экономической ситуации на текущий момент, даже с учетом роста инфляции, все это в принципе укладывается в ожидания как рынка, так и самого ЦБ. Поэтому с фундаментальной точки зрения необходимости повышать ставку сейчас никакой не было.

Решение о повышении ставки было связано также с намерением ЦБ вернуться к покупкам валюты. Покупки валюты сами по себе будут оказывать дополнительное давление на рубль, и расчет ЦБ был именно таков, что, подняв ставку, он таким образом может рублю сохранить стабильность, несмотря на свое возвращение на рынок.

Однако проблема в том, что ЦБ планирует возвращаться на рынок через месяц, и за месяц ситуация может измениться в негативную сторону для российского рынка. Мы не знаем, какие будут цены на нефть, какие геополитические события произойдут. И вполне возможно, что если ситуация будет складываться не лучшим образом для рубля, то ЦБ может сохранить паузы и не выходить на рынок с покупками валюты, поэтому окончательное решение ЦБ будет принимать накануне, то есть 14 января».

Олег Вьюгин, профессор ВШЭ, бывший первый зампред ЦБ:

«Решение ЦБ вполне объяснимо и оправданно. Инфляция в следующем году в любом случае значительно ускорится – по нашим оценкам, она может достичь до 7% к концу года. Повышение ключевой ставки позволит ограничить темпы инфляции, но незначительно: слишком большой эффект на цены должно оказать повышение НДС и ряда других налогов, а также налоговый маневр в нефтяной отрасли.