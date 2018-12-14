ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год

Андрей Гордеев / Ведомости

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу повысил ключевую ставку ещё на 25 б. п. — до 7,75%, сообщил регулятор, пояснив, что решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение высоких инфляционных рисков. В пользу повышения ставки сыграла неопределенность внешних условий, а также не до конца понятная реакция цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. Как указывает регулятор, повышение ставки позволит предотвратить закрепление инфляции на уровне выше целевых 4%.

Это второе повышение ключевой ставки в этом году: в сентябре ЦБ неожиданно практически для всех для экономистов поднял ставку на 25 б.п. До этого ставка не росла с декабря 2014 г.

Из-за ослабления рубля и предстоящего с 2019 г. роста НДС инфляция ускорилась и по итогам 2018 г. составит 3,9-4,2%, сказано в сообщении ЦБ. Нижняя граница интервала пересмотрена с 3,8%. Максимума инфляция достигнет в первой половине наступающего года, по итогам которого может составить 5-5%, ожидает регулятор. По прогнозу ЦБ, к целевым 4% инфляция вернется в первой половине 2020 г. Регулятор еще раз предупредил, что повышение НДС может оказать сдерживающее влияние на экономической рост, особенно в начале года, однако прогноз роста ВВП на следующий году остается прежним – 1,2-1,7%.

Одновременно регулятор сообщил, что возобновляет, как и обещал, с 15 января закупки иностранной валюты для Минфина по бюджетному правилу. Момент возвращения на рынок экономисты считают хорошим. Сезонный профицит текущего счета в I квартале 2019 г. поддержит курс рубля при возобновлении покупок валюты, считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. А с учетом снизившейся волатильности покупки ЦБ не ослабят рубль, а лишь ограничат его укрепление, поддерживают аналитики «Ренессанс капитала». Продление же паузы, с их точки зрения, подорвало бы доверие к механизму бюджетного правила.

Большинство опрошенных Bloomberg аналитиков ожидали, что регулятор не будет менять ключевую ставку. Так полагало 26 человек, против 16, которые ждали повышения. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что регулятор рассмотрит оба варианта: ситуация на развивающихся рынках стабилизировалась, санкционная риторика ослабла, но инфляционные ожидания россиян остаются – высокими. В ноябре из-за роста цен на бензин и продовольствие ожидания роста цен на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,8% с 9,3% в октябре.

Инфляционные ожидания россиян остаются повышенными, и риторика самого ЦБ в последнее время была жесткой, отмечал главный экономист Bank America Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский. ЦБ «упреждающе» повысит ставку на 25 б. п. накануне ускорения инфляции и возобновления покупок валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, прогнозировали аналитики Росбанка и оказались правы.

ЦБ повысил ставку, чтобы компенсировать возможный негативный эффект от покупок валюты, считает главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова: регулятор сообщил, что действует упреждающе, об этом говорила и Набиуллина — повысить раньше, чтобы раньше снизить. На ближайшее время ключевой показатель — инфляционные ожидания, продолжает Евдокимова: если они сильно подскочат, в I квартале 2019 г. ставка может ещё вырасти.