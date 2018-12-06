Инфляция в 2018 году превысит цель Центробанка

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Годовая инфляция в России вплотную приблизилась к цели Центробанка в 4% и превысит ее по итогам года Андрей Гордеев / Ведомости

Инфляция в ноябре могла ускориться до 3,9% в годовом выражении с октябрьских 3,5%, следует из недельных данных Росстата. Рост цен, таким образом, вплотную приблизился к таргету ЦБ в 4%, выше которого не был с июня 2017 г.

За неделю с 27 ноября по 3 декабря цены выросли на 0,2%, до этого две недели они росли на 0,1%, а с 7 по 12 ноября – также на 0,2%. До выхода последних данных казалось, что всплеск инфляции на второй неделе ноября был разовым, теперь же есть риск, что такой рост станет новой нормой, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если цены вырастут на 0,2% и на следующей неделе, годовая инфляция превысит 4%, подсчитала главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.