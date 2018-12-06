Инфляция в 2018 году превысит цель Центробанка
И будет существенно выше прогноза правительства
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Годовая инфляция в России вплотную приблизилась к цели Центробанка в 4% и превысит ее по итогам года
Андрей Гордеев / Ведомости
Инфляция в ноябре могла ускориться до 3,9% в годовом выражении с октябрьских 3,5%, следует из недельных данных Росстата. Рост цен, таким образом, вплотную приблизился к таргету ЦБ в 4%, выше которого не был с июня 2017 г.
За неделю с 27 ноября по 3 декабря цены выросли на 0,2%, до этого две недели они росли на 0,1%, а с 7 по 12 ноября – также на 0,2%. До выхода последних данных казалось, что всплеск инфляции на второй неделе ноября был разовым, теперь же есть риск, что такой рост станет новой нормой, предупреждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если цены вырастут на 0,2% и на следующей неделе, годовая инфляция превысит 4%, подсчитала главный экономист «Нордеа банка» Татьяна Евдокимова.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}