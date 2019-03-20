Вклады с большими ставками будут обходиться банкам еще дороже
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Банкам станет еще сложнее предлагать высокие ставки по вкладам. ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подготовили законопроект, предусматривающий снижение порога для дорогих депозитов, за которые банки уплачивают повышенные взносы в Фонд страхования вкладов. Об этом говорится в ответах первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина на вопросы банкиров, опубликованных Ассоциацией банков «Россия».
Все банки, работающие с деньгами населения, ежеквартально платят в страховой фонд 0,15% от размера привлеченных средств. Банки, проводящие рискованную, по мнению ЦБ, политику по привлечению вкладов, отчисляют больше. Банки, предлагающие клиентам доходности на 2–3 процентных пункта выше базового уровня, который рассчитывает регулятор, делают отчисления по «дополнительной» ставке – сейчас она составляет 0,22%. Те, кто завышает ставки более чем на 3 п. п., а также банки с неустойчивым, по оценке ЦБ, финансовым положением делают взносы по «повышенной дополнительной» ставке – сейчас это 0,9%.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}