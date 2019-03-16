Сезон охоты банков на вкладчиков с рублями неожиданно затянулся
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Крупные розничные банки не теряют интереса к деньгам населения и продолжают увеличивать привлекательность рублевых вкладов. Только за период с 11 по 16 марта ставки рублевых вложений повысили три банка из топ-10 по величине портфеля вкладов физических лиц и еще несколько менее крупных игроков (действующие ставки вкладов смотрите в таблицах ниже).
Кто повысил доходность депозитов
Россельхозбанк 15 марта увеличил проценты по вкладам сроком от 3 месяцев до 4 лет на 0,25-0,5 процентного пункта (п. п.). Его максимальная ставка выросла с 8 до 8,3% годовых (вклад «Доходный» сроком 4 года на сумму от 3000 руб.).
Газпромбанк в начале недели поднял ставки в среднем на 0,2 п. п. — по базовому пополняемому депозиту до 5,9-6,6% (+0,1 п. п. за дистанционное открытие) и по комплексным вкладам, предусматривающим покупку полисов накопительного или инвестиционного страхования жизни, до 9,2-9,5% годовых.
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