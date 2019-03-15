Вклады населения заметно выросли после январского оттока

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Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру депозитов населения за февраль выросла на 0,18 процентного пункта Валерий Шарифулин / ТАСС

За февраль вклады населения в российских банках выросли на 424 млрд руб. до 28,168 трлн руб., или на 1,6% без учета валютной переоценки (на 1,5% в номинальном выражении). В январе, напротив, граждане забирали деньги из банков: портфель средств физлиц уменьшился за месяц на 2,5% с учетом изменения валютного курса, на 1,4% – без него. Такие данные приводит Центробанк в обзоре банковского сектора.

Таким образом, за февраль банкам удалось компенсировать отток вкладов населения без учета валютного курса: прирост за два первых месяца года составил 0,2%. Однако с учетом валютной переоценки портфель вкладов с начала года сократился на 1%: доллар за январь – февраль подешевел на 1,8%, а евро – на 2,5%.

«За исключением декабрьских приростов, которые сезонно еще выше, февральский прирост вкладов был максимальным за последние два года», – говорится в обзоре ЦБ.