За что банки готовы доплачивать вкладчикам
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Банки традиционно дают надбавки к ставкам вкладов отдельным категориям граждан: пенсионерам, получающим пособие по старости на карту банка, зарплатным или постоянным клиентам и т. д. «Это дополнительная возможность привлечь вкладчика, который только изучает предложения на рынке: сейчас разница в ставках вкладов в разных банках не слишком велика, нужны дополнительные бонусы», – объясняет менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Обычно их размер невелик – 0,1–0,5 процентного пункта (п. п.) к ставке, но иногда прибавка может быть и более значительной.
Прибавка для транжир
В последние месяцы все больше банков начали использовать новый способ мотивировать клиентов нести деньги на вклады и одновременно больше тратить: активным плательщикам картами они повышают ставки депозитов или накопительных счетов, в том числе открытых до введения соответствующих надбавок. Эта преференция добавляется к традиционным бонусам, кэшбэкам, процентам на остаток для держателей карт.
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