Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4735 от 18.01.2019 под заголовком: Что год готовит вкладчикам

Что ждет вкладчиков в 2019 году

Ставки по депозитам для населения продолжат расти, но недолго
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Минувший год оказался не таким драматическим для вкладчиков, как предсказывали аналитики.

Ключевая ставка не рухнула до 6,5%, как ожидалось, а, опустившись весной до 7,25%, в декабре вновь вернулась на уровень начала года – 7,75%. В результате ставки рублевых вкладов, которые всегда следуют за ключевой, к августу снизились на 0,5–1 процентный пункт (п. п.) и не превышали 7–7,4% годовых, но затем пошли в рост и в целом за год изменились незначительно. Лучшие ставки депозитов на застрахованную сумму теперь находятся на уровне 8% годовых или чуть выше, снизившись за год лишь примерно на 0,25 п. п.

Ставки самых выгодных долларовых вкладов за год плавно выросли с 2,5 до 3,5% годовых, а вкладов в евро – чуть снизились и не превышают 1% (годом ранее – 1,2%).

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